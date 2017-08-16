Российские журналисты посетят строящуюся АЭС в Белоруссии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Журналисты ведущих российских СМИ посетят Белорусскую АЭС, строящуюся рядом с городом Островец в Гродненской области, говорится в сообщении организаторов пресс-тура — Постоянного Комитета Союзного государства.

"Два дня журналисты из ведущих СМИ России проведут на территории Белоруссии с целью изучения взаимодействия двух дружественных стран в сфере атомной энергетики. Они побывают на строящейся АЭС, а также смогут задать интересующие их вопросы о развитии инновационных технологий в атомной энергетике",- отмечается в сообщении.

Организаторами пресс-тура на тему "Взаимодействие Белоруссии и России в атомной энергетике" вступили Постоянный Комитет Союзного государства, Национальный пресс-центр Республики Беларусь и МИА "Россия сегодня".

В первый день журналисты побывают на строящейся атомной электростанции, запуск первого блока которой намечен на 2019 год. Основным партнёром Белоруссии в данном проекте является российская компания "Атомстройэкспорт", а субпоставщиками выступают белорусские производственные организации.

Второй остановкой представителей СМИ станет Национальный пресс-центр РБ, где они примут участие в обсуждении актуальных вопросов эксплуатации и обеспечения безопасности на АЭС.

Журналисты смогут задать интересующие их вопросы представителям министерств энергетики, природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, а также представителям Национальной академии наук Белоруссии.

В последний день визита журналисты посетят "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны" НАН Беларуси.