Плана по отмене роуминга в Союзном государстве пока нет, заявил Рапота

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Вопрос отмены роуминга между Белоруссией и Россией требует изучения, "готового рецепта" пока нет, заявил в пятницу государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству. Глава Минкомсвязи РФ сообщил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами ЕАЭС, но все зависит от операторов.

"Поручение дано, его нужно выполнить", — приводит слова Рапоты агентство Sputnik Беларусь.

Однако он подчеркнул, что все решения нужно начинать с изучения вопроса. "Мы должны понимать не хуже узких специалистов, как формируется цена, на основании каких нормативно-правовых актов, как в Европе этот вопрос решается. Мы должны знать интересы участников рынка. После проведения консультаций и примем решение", — сказал Рапота.

"Пока готового рецепта нет", — подчеркнул он.

Страны ЕС с 15 июня отменили плату за роуминг внутри союза для абонентов европейских компаний мобильной связи. В прошлом году министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов заявил, что цены на роуминг в рамках ЕАЭС могут приблизиться к нулю к 2019-2020 годам.