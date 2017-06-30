Лукашенко поддержал идею об отмене роуминга между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, предложившей проработать вопрос по отмене роуминга между РФ и Белоруссией, готов дать соответствующие поручения кабмину.

На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, я попросила бы поддержать, дать такое поручение с тем, чтобы найти возможность его решения", — обратилась спикер к лидерам РФ и Белоруссии.

"Я думаю, это разумное предложение. Давайте поручим министрам", — согласился Лукашенко.