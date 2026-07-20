Телефоны горячих линий России: справочник номеров

- Экстренные службы России
- Горячие линии государственных служб и ведомств
- Горячие линии крупнейших банков России
- Горячие линии маркетплейсов и интернет-магазинов
- Горячие линии операторов связи
- Горячие линии транспорта, логистики и связи
- Социальные и психологические горячие линии
- Как быстро дозвониться до оператора
- Часто задаваемые вопросы о горячих линиях
Экстренные службы России
На территории всей России действует единый короткий номер 112, по которому в экстренных ситуациях можно вызвать сотрудников оперативных служб: пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую медицинскую помощь.
Такая необходимость может возникнуть, если человек стал свидетелем происшествия (например, пожара или ДТП), при котором может потребоваться помощь сразу нескольких служб.
По номеру 112 можно звонить, когда гражданин не знает, куда следует обращаться.
Номер 112 доступен круглосуточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов, а также с телефонов-автоматов.
Короткие номера
Экстренная служба
С мобильного
С городского
Стоимость
Единый номер
112
112
Бесплатно
Пожарная охрана и МЧС
101
101
Бесплатно
Полиция
102
102
Бесплатно
Скорая медицинская помощь
103
103
Бесплатно
Аварийная газовая служба
104
104
Бесплатно
Горячие линии государственных служб и ведомств
Портал "Госуслуги" — удобный способ получить доступ к сервисам онлайн. Если осталис вопросы, можно обратиться в службу поддержки.
Круглосуточно и бесплатно с любых устройств доступен номер 8(800)100-70-10.
Для звонков с мобильных номеров российских операторов действует короткий номер 115.
Абонентам, находящимся за границей, можно получить консультацию по номеру +7(495)727-47-47.
Можно обратиться через роботизированный чат-бот на портале или в приложении Госуслуги, который поможет найти нужную информацию, а при необходимости — переведет обращение на свободного оператора.
В экстренных ситуациях позвонить в полицию можно по короткому номеру 102 или единому номеру 112.
Также существует "телефон доверия" МВД России, который доступен бесплатно и круглосуточно — по номерам 8(800)222-74-47 и +7(495)031-74-47.
Последний также подходит для звонков из-за границы.
По этим номерам можно сообщить о случаях, когда преступление совершил сотрудник органов внутренних дел.
"Телефоны доверия" действуют и в каждом субъекте России.
Уточнить номер конкретной дежурной части или "телефона доверия" можно на сайте ведомства.
Сообщить о происшествии в пожарную службу или обратиться к спасателям в любом регионе страны можно по единому короткому номеру 101.
Помимо этого в МЧС России круглосуточно действует Единый телефон доверия, доступный по номеру +7 (495) 400-99-99. Все обращения на этот номер регистрируются. Также для обращений доступен телефон справочной МЧС России — по номеру +7 (495) 983-79-01.
Для сообщения о нарушений прав потребителей и консультаций, касающихся санитарно-эпидемиологического благополучия населения, доступен телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8(800)555-49-43.
Обратиться можно круглосуточно и бесплатно на русском и английском языках.
Помимо этого доступна информационно-справочная телефонная линия 8(499)973-26-90, операторам которой также можно задать вопросы по работе ведомства и оказанию госуслуг. Номер доступен в рабочие дни с 10:00 до 17: 00 по московскому времени (перерыв — с 12:00 до 12:45).
Единый контакт-центр по социальным вопросам функционирует на базе Социального фонда России. По бесплатному круглосуточному номеру 8(800)100-00-01 можно получить консультацию по широкому кругу вопросов (например, по пенсиям или материнскому капиталу, уточнить условия оформления конкретных мер поддержки или отследить статус своего заявления).
Обратиться в СФР можно и через электронную приемную или чат-бот единого контакт-центра (всплывающее окно в разделе контакты, которое переводит граждан на виртуального помощника).
Проконсультироваться по срокам уплаты налогов или получению вычетов, уточнить график работы инспекции и задать другие вопросы можно по бесплатному номеру 8(800)222-22-22.
Операторы работают в будние дни по графику:
понедельник/среда — 9:00 - 18:00;
вторник/четверг — 9:00 - 20:00;
пятница — 9:00 - 16:45.
В остальное время работает автоинформатор.
Обратиться в инспекцию можно и через сервис "Задать вопрос" на сайте ФНС РФ. Чат-бот доступен в самой верхней строчке на любой странице портала либо во всплывающем окне.
8(800)550-99-03 — бесплатный круглосуточный номер "горячей линии" Росздравнадзора. Здесь можно получить информацию по льготным лекарствам, пожаловаться на действия медработника или нарушения со стороны врачей, проконсультироваться по вопросам здорового образа жизни.
В каждом субъекте действуют местные "горячие линии", номера которых можно узнать на сайте Минздрава РФ.
Также работает справочная служба Минздрава России — +7(495)627-29-44 и многоканальный телефон: +7(495)627-24-00. Звонки на них могут тарифицироваться в соответствии с условиями конкретного оператора.
Горячие линии крупнейших банков России
Для клиентов Сбера самый простой способ обратиться в банк — позвонить с мобильного телефона по круглосуточному бесплатному номеру 900. Из-за границы связаться с банком можно по номеру +7(495)500-55-50.
Также получить консультацию можно через мобильное приложение (если есть хорошее интернет-соединение). Для этого необходимо зайти в профиль, найти раздел “Поддержка Сбера” и нажать на значок телефона в верхней части экрана (либо обратиться к операторам в чате).
Когда звонок недоступен, консультацию по некоторым вопросам можно получить через ИИ-помощник ГигаЧат на сайте или в приложении.
Частным клиентам ВТБ доступна бесплатная поддержка по короткому номеру 1000 или 8(800)100-24-24.
Корпоративные клиенты могут получить консультацию по номеру 8(800)200-77-99.
Связаться с банком из-за границы можно по номеру +7(495)785-53-05. Звонок может быть платным по текущему тарифу оператора.
Также связаться с банком можно:
— по электронной почте info@vtb.ru;
— через чат в приложении или на ВТБ Онлайн;
Для клиентов Т-Банка действует бесплатный номер 8(800)333-33-33, а также короткий номер 999.
Также работают "тематические" бесплатные линии. Например, если физлицу нужно задать вопрос по кредитной карте, нужно набрать номер 8(800)234-01-11 (из-за границы — +7(495)648-11-11), по дебетовой карте или вкладу — 8(800)234-55-20 (+7(495)645-59-19).
Обращение можно направить по электронной почте (для указанных выше направлений это будут адреса credit@tbank.ru и deposit@tbank.ru соответственно).
Полный перечень можно найти на сайте банка. Здесь же доступна онлайн-поддержка через чат.
Клиенты Альфа-Банка могут связаться с представителями банка через приложение (там доступна функция звонка) либо по бесплатному номеру 8(800)200-00-00.
Для звонков из-за границы предусмотрен номер +7(495)788-88-78.
Для клиентов Совкомбанка работает бесплатная "горячая линия" для звонков по России. Физлица могут обратиться по номеру 8(800)100-00-06.
Для граждан, находящихся за границей, действует номер +7(495)988-00-00 (звонки могут быть платные).
Единый центр обслуживания бизнеса принимает обращения корпоративных клиентов по бесплатному номеру 8(800)100-10-20 (актуально для звонков по России).
Клиентам банка доступна и онлайн-поддержка. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте или установить на телефон приложение банка.
Горячие линии маркетплейсов и интернет-магазинов
Основным способом связи с операторами одного из крупнейших онлайн-магазинов на текущий момент является виртуальный чат поддержки. Для этого необходимо авторизоваться на ресурсе, войти в свой личный кабинет и найти чат поддержки в разделе "Сообщения".
Для юридических лиц предусмотрен способ связи по электронной почте b2b@ozon.ru, через которую можно уточнить все интересующие моменты по поводу заказов, их возвратов и оплаты.
Отдельный чат поддержки предусмотрен и для клиентов Озон Банка.
Клиенты Wildberries также могут связаться с операторами платформы или конкретным продавцом при помощи онлайн-чатов в личном кабинете.
Также доступен бесплатный номер клиентской поддержки 8(800)770-11-11 (ежедневно с 7:00 до 22:00 по московскому времени).
Вопрос представителям платформы можно задать в официальных сообществах Wildberries (например, во ВКонтакте).
Клиенты Яндекс Маркета могут узнать информацию по текущему заказу или работе своего аккаунта, пожаловаться на продавца или уточнить нюансы доставки (а также решить другие вопросы) онлайн. Для этого нужно войти в личный кабинет, выбрать в меню аккаунта чат с поддержкой. Специалисты находятся на связи круглосуточно.
Задать интересующий вопрос можно в официальной группе Яндекс Маркета во ВКонтакте.
Связаться со службой поддержки сервиса объявлений Авито можно по бесплатному телефону 8(800)600-00-01.
Также доступны альтернативные варианты:
— онлайн-обращение в поддержку;
— звонок на ресепшн Авито по номеру 8(495)228-36-30;
— раздел "Авито Помощь", в котором собраны ответы на наиболее популярные вопросы пользователей и представителей бизнеса.
Горячие линии операторов связи
Для абонентов МТС доступны несколько основных способов получить консультацию или помощь:
— бесплатный номер 8(800)250−08−90 (по всей стране и при звонках с любых номеров);
— если абонент находится за границей, он может обратиться по номеру +7(495)766−01−66 (набирать нужно через префикс +7, для клиентов оператора звонок останется бесплатным);
— чат поддержки через мобильное приложение оператора либо личный кабинет на сайте МТС.
Для абонентов МегаФона доступен короткий номер 0500 (на него можно также отправлять сообщения).
Еще один бесплатный номер, который действует на территории России и доступен клиентам других операторов — 8(800)550‑05‑00.
Для звонков из-за рубежа — +7(926)111‑09‑99 (для любых номеров).
Абонентам доступен также чат с поддержкой. Связаться с оператором можно на сайте МегаФона (для этого в Личном кабинете нужно перейти в раздел "Поддержка" и выбрать соответствующий сервис) либо в приложении (путь следующий: через разделы "Еще" и "Поддержка" — к "Чату с поддержкой").
Сразу несколько телефонов службы поддержки доступны абонентам Билайна:
— 0611 — короткий номер автоматического справочника. Звонок бесплатный, номер доступен только для абонентов;
— 8(800)700-06-11 — многоканальный бесплатный номер для любых российских номеров;
— +7(495)974-88-88 — контакт для тех, кто находится за границей.
Также для абонентов доступна онлайн-поддержка во всех крупных мессенджерах и соцсетях. Также свои вопросы и предложения можно отправить по адресу pomogite@beeline.ru.
Задать вопрос оператору абоненты компании Tele2 могут по короткому номеру 611.
Для других номеров действует контакт — 8(4812)560-000.
Круглосуточное и в любой день недели доступна помощь специалистов в онлайн-чате на сайте или в приложении.
Получить консультацию по основным направлениям позволяет чат-бот в мессенджере МАКС.
Оператор Yota предлагает помощь и поддержку онлайн: на сайте или в приложении.
Горячие линии транспорта, логистики и связи
Для пассажиров РЖД действует бесплатная "горячая линия" по номеру 8(800)775-00-00. Для звонков из-за границы — номер +7(499)605-20-00 (звонки могут быть платными).
Вопросы, касающиеся электронных билетов, можно направлять по адреса ticket@rzd.ru.
Вопросы о работе программы лояльности “РЖД Бонус” можно задавать по телефону 8(800)100-10-00 или на почту bonus@fpc.ru.
По грузовым перевозкам действует бесплатный номер 8(800)755-00-00 (для обращений по России) или +7(499)605-06-05 (по всему миру, звонок оплачивается по условиям оператора).
Пассажиры авиакомпании Аэрофлот могут оперативно круглосуточно получить информацию с любого устройства в режиме онлайн при помощи чат-бота, а также найти ответы на интересующий вопрос в специальном разделе официального сайта.
Для телефонных обращений доступны следующие бесплатные номера:
— +7(495)223-55-55 (только для Москвы);
— 8(800)444-55-55 (по всей России);
— *555 (для мобильных номеров крупнейших операторов).
За рубежом можно обратиться в местные представительства авиакомпании или по номеру +7(495)223-55-55 (звонок будет тарифицироваться в соответствии с условиями оператора).
Контактный центр Почты России принимает звонки круглосуточно по номеру 8(800)100-00-00. Задать интересующий вопрос можно бесплатно.
Отдельный номер предусмотрен для юридических лиц (по вопросам договоров и услуг) — 8(800)100-04-05 (звонок бесплатный).
Контакт-центр компании готов ответить на вопросы клиентов в будний день с 05:00 до 22:00 по номеру 8(495)009-04-05.
При необходимости вопросы по заказу и доставке можно задать в онлайн-чате на сайте компании, который работает круглосуточно.
Клиенты "Деловых Линий" могут обращаться по бесплатному номеру 8(800)100-80-00 (для звонков с мобильных телефонов можно воспользоваться коротким номером 0520).
Для вопросов по международным перевозкам (за исключением стран ЕАЭС) действует номер 8(800)775-98-75.
Альтернативным способом связаться с операторами компании остается онлайн-чат на официальном сайте, а также во ВКонтакте или канал поддержки пользователей в МАКС.
Социальные и психологические горячие линии
Более 10 лет в России действует Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей.
Круглосуточно, совершенно бесплатно и анонимно по номеру 8(800)2000-122 психологи-консультанты приходят на помощь детям и взрослым. Связаться со специалистом можно с домашнего или мобильного телефона, а для последних существует короткий номер 124.
На сайте психологической поддержки можно задать любые вопросы о работе Телефона доверия.
Круглосуточный бесплатный телефон доверия действует на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
По номеру +7(495)989-50-50 граждане могут в любой момент получить анонимную консультацию психологов по любой жизненной проблеме.
Также вопрос можно задать онлайн.
Россияне, страдающие от неизлечимых недугов, их родственники, друзья, близкие, медицинские работники и специалисты, осуществляющие уход за больным человеком, могут получить консультацию и поддержку психологов на Горячей линии помощи неизлечимо больным людям.
Помощь доступна по номеру 8(800)700-84-36 в круглосуточном режиме и совершенно бесплатно.
Как быстро дозвониться до оператора
- по возможности избегать периодов пиковой нагрузки (как правило, наибольшее количество обращений поступает на "горячие линии" утром и вечером, а также во время обеденных перерывов);
- заранее подготовить все документы и сведения, которые могут потребоваться оператору для решения конкретной проблемы.
- изучить возможные альтернативы (если дозвониться по телефону не получается, можно попробовать написать в чат поддержки или направить обращение по почте).
Часто задаваемые вопросы о горячих линиях
Подавляющее большинство бесплатных номеров “горячих линий” в России начинается с 8 (или 8-800).
Для этого нужно воспользоваться только официальным номером, указанным в приложении или на сайте банка.
Как правило, для этого предусмотрены особые номера поддержки, которые лучше уточнить заранее.
Конкретный перечень зависит от вопроса, с которым гражданин обращается в поддержку. Но в большинстве случаев может потребоваться паспорт, договор или информация о заказе, сведения о банковской карте (номер, срок действия, но не ПИН-код или другие секретные данные).
Подобная возможность предусмотрена у многих современных компаний, особенно когда речь идет о типовой задаче (отследить статус заказа, уточнить график работы и так далее).