Телефоны горячих линий России: справочник номеров

Обратиться за помощью в опасной ситуации, получить консультацию специалиста или сообщить о проблеме — во всех этих и многих других случаях оперативно связаться с нужным ведомством или организацией можно при помощи “горячих линии”. Актуальный справочник бесплатных номеров экстренных служб, а также телефоны горячих линий основных ведомств, операторов связи, торговых площадок и других служб — в материале РИА Новости.

Экстренные службы России

Номера главных экстренных служб — едва ли не первая информация, которую россияне запоминают наизусть уже с самых юных лет. Тут нет сложных комбинаций и длинных последовательностей цифр: даже в сложной и напряженной ситуации вспомнить короткий трехзначный номер не представляет труда.

Единый номер 112 На территории всей России действует единый короткий номер 112, по которому в экстренных ситуациях можно вызвать сотрудников оперативных служб: пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую медицинскую помощь. Такая необходимость может возникнуть, если человек стал свидетелем происшествия (например, пожара или ДТП), при котором может потребоваться помощь сразу нескольких служб. По номеру 112 можно звонить, когда гражданин не знает, куда следует обращаться. Номер 112 доступен круглосуточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов, а также с телефонов-автоматов.

Короткие номера

Наряду с единым номером для каждой экстренной службы в России продолжают действовать и собственные короткие номера. Комбинации "01", "02", "03" и "04" прекратили свое существование в 2025 году в соответствии с Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 января 2022 г. № 75.

Пожарная охрана и МЧС

Для вызова пожарных и спасателей как со стационарного, так и с мобильного телефона используется короткий номер 101.

Полиция

Обратиться за помощью к сотрудникам полиции россияне могут по номеру 102 (одинаков и для мобильных, и для городских телефонов).

Скорая медицинская помощь

В экстренных ситуациях человеку может потребоваться и оперативная помощь медицинских специалистов. В этом случае необходимо набрать с любого телефона номер 103.

Аварийная газовая служба

В том случае, если ситуация требует присутствия сотрудников аварийной газовой службы, вызвать специалистов можно по номеру 104.

Важный момент: звонить из заполненного газом помещения нельзя, необходимо покинуть опасную зону и только после этого набрать указанный номер.

Экстренные службы России Экстренная служба С мобильного С городского Стоимость Единый номер 112 112 Бесплатно Пожарная охрана и МЧС 101 101 Бесплатно Полиция 102 102 Бесплатно Скорая медицинская помощь 103 103 Бесплатно Аварийная газовая служба 104 104 Бесплатно

Горячие линии государственных служб и ведомств

Бесплатные телефоны горячих линий есть и у большей части государственных служб и ведомств. Это могут быть как федеральные номера, доступные на всей территории страны, так и региональные, обращение по которым позволяет решить проблему непосредственно на местном уровне.

Госуслуги Портал "Госуслуги" — удобный способ получить доступ к сервисам онлайн. Если осталис вопросы, можно обратиться в службу поддержки. Круглосуточно и бесплатно с любых устройств доступен номер 8(800)100-70-10. Для звонков с мобильных номеров российских операторов действует короткий номер 115. Абонентам, находящимся за границей, можно получить консультацию по номеру +7(495)727-47-47. Можно обратиться через роботизированный чат-бот на портале или в приложении Госуслуги, который поможет найти нужную информацию, а при необходимости — переведет обращение на свободного оператора.

МВД России В экстренных ситуациях позвонить в полицию можно по короткому номеру 102 или единому номеру 112. Также существует "телефон доверия" МВД России, который доступен бесплатно и круглосуточно — по номерам 8(800)222-74-47 и +7(495)031-74-47. Последний также подходит для звонков из-за границы. По этим номерам можно сообщить о случаях, когда преступление совершил сотрудник органов внутренних дел. "Телефоны доверия" действуют и в каждом субъекте России. Уточнить номер конкретной дежурной части или "телефона доверия" можно на сайте ведомства.

МЧС России Сообщить о происшествии в пожарную службу или обратиться к спасателям в любом регионе страны можно по единому короткому номеру 101. Помимо этого в МЧС России круглосуточно действует Единый телефон доверия, доступный по номеру +7 (495) 400-99-99. Все обращения на этот номер регистрируются. Также для обращений доступен телефон справочной МЧС России — по номеру +7 (495) 983-79-01.

Роспотребнадзор Для сообщения о нарушений прав потребителей и консультаций, касающихся санитарно-эпидемиологического благополучия населения, доступен телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8(800)555-49-43. Обратиться можно круглосуточно и бесплатно на русском и английском языках. Помимо этого доступна информационно-справочная телефонная линия 8(499)973-26-90, операторам которой также можно задать вопросы по работе ведомства и оказанию госуслуг. Номер доступен в рабочие дни с 10:00 до 17: 00 по московскому времени (перерыв — с 12:00 до 12:45).

Социальный фонд России (СФР) Единый контакт-центр по социальным вопросам функционирует на базе Социального фонда России. По бесплатному круглосуточному номеру 8(800)100-00-01 можно получить консультацию по широкому кругу вопросов (например, по пенсиям или материнскому капиталу, уточнить условия оформления конкретных мер поддержки или отследить статус своего заявления). Обратиться в СФР можно и через электронную приемную или чат-бот единого контакт-центра (всплывающее окно в разделе контакты, которое переводит граждан на виртуального помощника).

ФНС Проконсультироваться по срокам уплаты налогов или получению вычетов, уточнить график работы инспекции и задать другие вопросы можно по бесплатному номеру 8(800)222-22-22. Операторы работают в будние дни по графику: понедельник/среда — 9:00 - 18:00; вторник/четверг — 9:00 - 20:00; пятница — 9:00 - 16:45. В остальное время работает автоинформатор. Обратиться в инспекцию можно и через сервис "Задать вопрос" на сайте ФНС РФ. Чат-бот доступен в самой верхней строчке на любой странице портала либо во всплывающем окне.

Минздрав России 8(800)550-99-03 — бесплатный круглосуточный номер "горячей линии" Росздравнадзора. Здесь можно получить информацию по льготным лекарствам, пожаловаться на действия медработника или нарушения со стороны врачей, проконсультироваться по вопросам здорового образа жизни. В каждом субъекте действуют местные "горячие линии", номера которых можно узнать на сайте Минздрава РФ. Также работает справочная служба Минздрава России — +7(495)627-29-44 и многоканальный телефон: +7(495)627-24-00. Звонки на них могут тарифицироваться в соответствии с условиями конкретного оператора.

Горячие линии крупнейших банков России

Возможность в любое время получить консультацию или помощь специалистов своего банка важна для многих россиян. В крупных финансовых организациях предусмотрены каналы связи для клиентов.

Сбербанк Для клиентов Сбера самый простой способ обратиться в банк — позвонить с мобильного телефона по круглосуточному бесплатному номеру 900. Из-за границы связаться с банком можно по номеру +7(495)500-55-50. Также получить консультацию можно через мобильное приложение (если есть хорошее интернет-соединение). Для этого необходимо зайти в профиль, найти раздел “Поддержка Сбера” и нажать на значок телефона в верхней части экрана (либо обратиться к операторам в чате). Когда звонок недоступен, консультацию по некоторым вопросам можно получить через ИИ-помощник ГигаЧат на сайте или в приложении.

ВТБ Частным клиентам ВТБ доступна бесплатная поддержка по короткому номеру 1000 или 8(800)100-24-24. Корпоративные клиенты могут получить консультацию по номеру 8(800)200-77-99. Связаться с банком из-за границы можно по номеру +7(495)785-53-05. Звонок может быть платным по текущему тарифу оператора. Также связаться с банком можно: — по электронной почте info@vtb.ru; — через чат в приложении или на ВТБ Онлайн; — с помощью чат-бота в сервисе МАКС, ВКонтакте или Алиса.

Т-Банк (Тинькофф) Для клиентов Т-Банка действует бесплатный номер 8(800)333-33-33, а также короткий номер 999. Также работают "тематические" бесплатные линии. Например, если физлицу нужно задать вопрос по кредитной карте, нужно набрать номер 8(800)234-01-11 (из-за границы — +7(495)648-11-11), по дебетовой карте или вкладу — 8(800)234-55-20 (+7(495)645-59-19). Обращение можно направить по электронной почте (для указанных выше направлений это будут адреса credit@tbank.ru и deposit@tbank.ru соответственно). Полный перечень можно найти на сайте банка. Здесь же доступна онлайн-поддержка через чат.

Альфа-Банк Клиенты Альфа-Банка могут связаться с представителями банка через приложение (там доступна функция звонка) либо по бесплатному номеру 8(800)200-00-00. Для звонков из-за границы предусмотрен номер +7(495)788-88-78.

Совкомбанк Для клиентов Совкомбанка работает бесплатная "горячая линия" для звонков по России. Физлица могут обратиться по номеру 8(800)100-00-06. Для граждан, находящихся за границей, действует номер +7(495)988-00-00 (звонки могут быть платные). Единый центр обслуживания бизнеса принимает обращения корпоративных клиентов по бесплатному номеру 8(800)100-10-20 (актуально для звонков по России). Клиентам банка доступна и онлайн-поддержка. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте или установить на телефон приложение банка.

Горячие линии маркетплейсов и интернет-магазинов

Онлайн-покупки стали неотъемлемой частью жизни многих россиян, а крупные интернет-магазины и маркетплейсы — привычной альтернативой традиционным торговым точкам. Возможность оперативно отследить статус заказа или связаться с представителем торговой площадки в случае непредвиденных ситуаций становится большим преимуществом.

Ozon Основным способом связи с операторами одного из крупнейших онлайн-магазинов на текущий момент является виртуальный чат поддержки. Для этого необходимо авторизоваться на ресурсе, войти в свой личный кабинет и найти чат поддержки в разделе "Сообщения". Для юридических лиц предусмотрен способ связи по электронной почте b2b@ozon.ru, через которую можно уточнить все интересующие моменты по поводу заказов, их возвратов и оплаты. Отдельный чат поддержки предусмотрен и для клиентов Озон Банка.

Wildberries Клиенты Wildberries также могут связаться с операторами платформы или конкретным продавцом при помощи онлайн-чатов в личном кабинете. Также доступен бесплатный номер клиентской поддержки 8(800)770-11-11 (ежедневно с 7:00 до 22:00 по московскому времени). Вопрос представителям платформы можно задать в официальных сообществах Wildberries (например, во ВКонтакте).

Яндекс Маркет Клиенты Яндекс Маркета могут узнать информацию по текущему заказу или работе своего аккаунта, пожаловаться на продавца или уточнить нюансы доставки (а также решить другие вопросы) онлайн. Для этого нужно войти в личный кабинет, выбрать в меню аккаунта чат с поддержкой. Специалисты находятся на связи круглосуточно. Задать интересующий вопрос можно в официальной группе Яндекс Маркета во ВКонтакте.

Авито Связаться со службой поддержки сервиса объявлений Авито можно по бесплатному телефону 8(800)600-00-01. Также доступны альтернативные варианты: — онлайн-обращение в поддержку; — звонок на ресепшн Авито по номеру 8(495)228-36-30; — раздел "Авито Помощь", в котором собраны ответы на наиболее популярные вопросы пользователей и представителей бизнеса.

Горячие линии операторов связи

Возможность всегда оставаться на связи, а также иметь стабильный доступ в интернет и необходимым сервисам — вот основные требования, которые россияне предъявляют к своему мобильному оператору. А потому и удобный способ связи с оператором на случай появления проблем также всегда должен быть под рукой.

МТС Для абонентов МТС доступны несколько основных способов получить консультацию или помощь: — бесплатный номер 8(800)250−08−90 (по всей стране и при звонках с любых номеров); — если абонент находится за границей, он может обратиться по номеру +7(495)766−01−66 (набирать нужно через префикс +7, для клиентов оператора звонок останется бесплатным); — чат поддержки через мобильное приложение оператора либо личный кабинет на сайте МТС.

МегаФон Для абонентов МегаФона доступен короткий номер 0500 (на него можно также отправлять сообщения). Еще один бесплатный номер, который действует на территории России и доступен клиентам других операторов — 8(800)550‑05‑00. Для звонков из-за рубежа — +7(926)111‑09‑99 (для любых номеров). Абонентам доступен также чат с поддержкой. Связаться с оператором можно на сайте МегаФона (для этого в Личном кабинете нужно перейти в раздел "Поддержка" и выбрать соответствующий сервис) либо в приложении (путь следующий: через разделы "Еще" и "Поддержка" — к "Чату с поддержкой").

Билайн Сразу несколько телефонов службы поддержки доступны абонентам Билайна: — 0611 — короткий номер автоматического справочника. Звонок бесплатный, номер доступен только для абонентов; — 8(800)700-06-11 — многоканальный бесплатный номер для любых российских номеров; — +7(495)974-88-88 — контакт для тех, кто находится за границей. Также для абонентов доступна онлайн-поддержка во всех крупных мессенджерах и соцсетях. Также свои вопросы и предложения можно отправить по адресу pomogite@beeline.ru.

Tele2 (T2) Задать вопрос оператору абоненты компании Tele2 могут по короткому номеру 611. Для других номеров действует контакт — 8(4812)560-000. Круглосуточное и в любой день недели доступна помощь специалистов в онлайн-чате на сайте или в приложении. Получить консультацию по основным направлениям позволяет чат-бот в мессенджере МАКС.

Yota Оператор Yota предлагает помощь и поддержку онлайн: на сайте или в приложении.

Горячие линии транспорта, логистики и связи

Не менее важная категория номеров — контакты крупнейших транспортных и логистических компаний.

РЖД Для пассажиров РЖД действует бесплатная "горячая линия" по номеру 8(800)775-00-00. Для звонков из-за границы — номер +7(499)605-20-00 (звонки могут быть платными). Вопросы, касающиеся электронных билетов, можно направлять по адреса ticket@rzd.ru. Вопросы о работе программы лояльности “РЖД Бонус” можно задавать по телефону 8(800)100-10-00 или на почту bonus@fpc.ru. По грузовым перевозкам действует бесплатный номер 8(800)755-00-00 (для обращений по России) или +7(499)605-06-05 (по всему миру, звонок оплачивается по условиям оператора).

Аэрофлот Пассажиры авиакомпании Аэрофлот могут оперативно круглосуточно получить информацию с любого устройства в режиме онлайн при помощи чат-бота, а также найти ответы на интересующий вопрос в специальном разделе официального сайта. Для телефонных обращений доступны следующие бесплатные номера: — +7(495)223-55-55 (только для Москвы); — 8(800)444-55-55 (по всей России); — *555 (для мобильных номеров крупнейших операторов). За рубежом можно обратиться в местные представительства авиакомпании или по номеру +7(495)223-55-55 (звонок будет тарифицироваться в соответствии с условиями оператора).

Почта России Контактный центр Почты России принимает звонки круглосуточно по номеру 8(800)100-00-00. Задать интересующий вопрос можно бесплатно. Отдельный номер предусмотрен для юридических лиц (по вопросам договоров и услуг) — 8(800)100-04-05 (звонок бесплатный).

СДЭК Контакт-центр компании готов ответить на вопросы клиентов в будний день с 05:00 до 22:00 по номеру 8(495)009-04-05. При необходимости вопросы по заказу и доставке можно задать в онлайн-чате на сайте компании, который работает круглосуточно.

Деловые Линии Клиенты "Деловых Линий" могут обращаться по бесплатному номеру 8(800)100-80-00 (для звонков с мобильных телефонов можно воспользоваться коротким номером 0520). Для вопросов по международным перевозкам (за исключением стран ЕАЭС) действует номер 8(800)775-98-75. Альтернативным способом связаться с операторами компании остается онлайн-чат на официальном сайте, а также во ВКонтакте или канал поддержки пользователей в МАКС.

Социальные и психологические горячие линии

Бесплатные "горячие линии" действуют в России для всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи и поддержке специалистов. Такие сервисы зачастую подразумевают анонимность.

Телефон доверия для детей и подростков Более 10 лет в России действует Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Круглосуточно, совершенно бесплатно и анонимно по номеру 8(800)2000-122 психологи-консультанты приходят на помощь детям и взрослым. Связаться со специалистом можно с домашнего или мобильного телефона, а для последних существует короткий номер 124. На сайте психологической поддержки можно задать любые вопросы о работе Телефона доверия.

Кризисная линия психологической помощи МЧС Круглосуточный бесплатный телефон доверия действует на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России. По номеру +7(495)989-50-50 граждане могут в любой момент получить анонимную консультацию психологов по любой жизненной проблеме. Также вопрос можно задать онлайн.

Линия помощи неизлечимо больным Россияне, страдающие от неизлечимых недугов, их родственники, друзья, близкие, медицинские работники и специалисты, осуществляющие уход за больным человеком, могут получить консультацию и поддержку психологов на Горячей линии помощи неизлечимо больным людям. Помощь доступна по номеру 8(800)700-84-36 в круглосуточном режиме и совершенно бесплатно.

Как быстро дозвониться до оператора

Далеко не всегда удается быстро выйти на связь с нужным специалистом. Порой на то, чтобы дозвониться до сотрудника банка или мобильного оператора, уходит много времени и нервов. Вот несколько советов, которые могут помочь избежать лишних переживаний и сэкономить часы и минуты:

по возможности избегать периодов пиковой нагрузки (как правило, наибольшее количество обращений поступает на "горячие линии" утром и вечером, а также во время обеденных перерывов);

заранее подготовить все документы и сведения, которые могут потребоваться оператору для решения конкретной проблемы.

"В большинстве случаев стоит заранее подготовить документы, которые помогут вас идентифицировать: номер страхового полиса, договора, лицевого счета или карты, паспортные данные (если они необходимы для идентификации), а также подробную информацию о возникшей проблеме, — говорит Юлия Черноуцян, генеральный директор MightyCall. — Чем точнее вы сможете описать ситуацию, тем быстрее специалист сможет помочь. При этом важно помнить: сотрудник горячей линии никогда не запросит код безопасности банковской карты или коды подтверждения из SMS. Передавать такую информацию нельзя, ее запрос может свидетельствовать о попытке мошенничества";

изучить возможные альтернативы (если дозвониться по телефону не получается, можно попробовать написать в чат поддержки или направить обращение по почте).

Часто задаваемые вопросы о горячих линиях

Ответы на самые актуальные и популярные вопросы о работе "горячих линий" и контактных центров.

Как позвонить на горячую линию бесплатно?

Подавляющее большинство бесплатных номеров “горячих линий” в России начинается с 8 (или 8-800).

"Уточнить номер можно на официальном сайте компании или на обороте банковской карты. Для звонков из-за границы обычно существует отдельный номер, который может быть платным", — отмечает Сергей Толкачев, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ.

Как заблокировать карту через горячую линию?

Для этого нужно воспользоваться только официальным номером, указанным в приложении или на сайте банка.

"Оператор может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные, кодовое слово, последние операции или последние четыре цифры карты, но только не ПИН-код, CVV или коды из СМС", — говорит Анна Овсянникова, доцент Кафедры математики и анализа данных Финансового университета при Правительстве РФ.

Как позвонить на горячую линию из-за границы?

Как правило, для этого предусмотрены особые номера поддержки, которые лучше уточнить заранее.

"Дополнительно все чаще используются интернет-звонки через мобильные приложения, личные кабинеты и официальные мессенджеры, что позволяет получить помощь независимо от страны пребывания", — говорит юрист и доцент юридического факультета Финансового университета Кырлан Марчел.

Какие данные стоит иметь при себе, набирая номер горячей линии?

Конкретный перечень зависит от вопроса, с которым гражданин обращается в поддержку. Но в большинстве случаев может потребоваться паспорт, договор или информация о заказе, сведения о банковской карте (номер, срок действия, но не ПИН-код или другие секретные данные).

Можно ли решить вопрос через чат вместо звонка?

Подобная возможность предусмотрена у многих современных компаний, особенно когда речь идет о типовой задаче (отследить статус заказа, уточнить график работы и так далее).