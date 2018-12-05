Россия может начать участие в создании станции Gateway после 2026 года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия может принять участие в создании международной окололунной станции The Gateway, в случае принятия решения о вхождении в проект, не ранее чем с 2026 года, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения Роскосмоса и РАН по итогам совместного заседания, на котором была рассмотрена российская лунная программа.

"Участие в создании и эксплуатации международной окололунной станции при принятии решения о реализации международного проекта и участии в нем России", — говорится о задачах российской лунной программы на период с 2026 по 2030 годы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что решение о формате участия России в проекте создания окололунной станции, предлагаемой США, будет сделано после разработки российской национальной концепции освоения Луны, то есть ближе к марту.

В свою очередь генконструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин предлагает с 2025 года начать строить на орбите Луны российскую национальную станцию.

В сентябре прошлого года Роскосмос и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр. С 8 по 15 сентября делегация госкорпорации "Роскосмос" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). По итогам работы, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции.

Как планируется, первый модуль международной окололунной станции — Power Propulsion Module — будет запущен к Луне в 2022 году. В 2023 году планируется запустить два модуля — изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U.S.Utilization Module. Тогда же к станции планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. В 2024-25 годах к окололунной станции должны добавиться международный и американский жилые модули.