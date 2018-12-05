МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия может принять участие в создании международной окололунной станции The Gateway, в случае принятия решения о вхождении в проект, не ранее чем с 2026 года, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения Роскосмоса и РАН по итогам совместного заседания, на котором была рассмотрена российская лунная программа.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что решение о формате участия России в проекте создания окололунной станции, предлагаемой США, будет сделано после разработки российской национальной концепции освоения Луны, то есть ближе к марту.
В сентябре прошлого года Роскосмос и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.
Как планируется, первый модуль международной окололунной станции — Power Propulsion Module — будет запущен к Луне в 2022 году. В 2023 году планируется запустить два модуля — изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U.S.Utilization Module. Тогда же к станции планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. В 2024-25 годах к окололунной станции должны добавиться международный и американский жилые модули.