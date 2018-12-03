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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые удешевили платиновые катализаторы

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПлатиновые слитки. Архивное фотоПлатиновые слитки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Химики из Ростова-на-Дону создали новый тип платиновых наночастиц, позволяющих уменьшить количество драгоценного металла в катализаторах или значительно повысить их эффективность. Их описание было представлено в International Journal of Hydrogen Energy.

Схема работы никелевого катализатора в реакции по получению водорода
© R. Morris Bullock
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"Существует возможность получать аналогичные наночастицы с другими металлами, которые могут оказаться более эффективными. Более того, наши опыты расширили представления о том, как исходные состав и архитектура биметаллических наночастиц влияют на изменения их состава и структуры при эксплуатации", — рассказывает Владимир Гутерман из Южного Федерального университета.

Водородная энергетика — один из путей преодоления "нефтяной зависимости" и снижения воздействия человека на климат. Главное препятствие для ее развития — большие затраты энергии на получение водорода и его окисление в топливных элементах. Сегодня для этого используются катализаторы на базе палладия, платины или других дорогих благородных металлов.

Химики и биологи достаточно давно пытаются найти им замену, используя различные соединения и наночастицы из никеля и ряда других более дешевых металлов, а также белки различных микробов. Пока ни одна из этих "альтернатив" не стала заменой для платины – они или обладают низкой эффективностью, или же быстро приходят в негодность при эксплуатации. 

Водогенератор, созданный в MIT и университете Беркли
© Фото : MIT photo from laboratory of Evelyn Wang
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Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда, Гутерман и его коллеги решили эту проблему, удешевив и при этом повысив эффективность платиновых катализаторов, экспериментируя с наночастицами, состоящими из различных сплавов "ложного серебра" и других металлов.

Комбинирование платины с другими металлами, как давно считают ученые, может замедлить деградацию катализаторов и повысить их эффективность. В прошлом, химики пытались покрыть наночастицы из никеля, меди и других металлов оболочкой из платины, однако первые опыты же показали, что это сделать не так просто, как кажется.

Оказалось, что  формой таких частиц достаточно сложно управлять, как и защищать их уязвимую сердцевину от контакта с агрессивными молекулами из внешней среды. Российские химики выяснили, что их нестабильность была связана с тем, что граница между слоями металла была слишком резкой. 

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© Фото предоставлено пресс-службой МФТИ
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Руководствуясь этой идеей, Гутерман и его команда создали новый тип частиц, в которых концентрация атомов платины равномерно увеличивалась от ядра к поверхности наноструктур. Как показали первые тесты, такие наночастицы деградировали примерно в 7-8 раз медленнее, чем их предшественники.

Подобные катализаторы, как отмечает ученый, можно производить и из других типов металлов, применяемых при создании топливных ячеек. Это ускорит эволюцию водородной энергетики и поможет экономике Земли выйти на траекторию устойчивого развития.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Муля не нервируй
Известно эффективное использование солей палладия и платины в гомогенном жидкофазном катализе. Их существенный, в связи с дороговизной недостаток-одноразовое использование, пытались устранить нанесением их на неорганическую подложку. В качестве подложки использовали оксид кремния. Судя по статье, эти попытки не увенчались успехом и поиски решения проблемы продолжаются.
14:05
03.12.2018
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