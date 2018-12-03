ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" пилотируемый корабль стартует к МКС

0220
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтарт ракеты с космодрома Байконур. Архивное фотоСтарт ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" корабль "Союз МС-11" с экипажем отправится к Международной космической станции (МКС) в понедельник, сообщали ранее в "Роскосмосе".

Член основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Космонавт Кононенко заявил, что полностью доверяет строителям "Союза МС-11"
Старт с космодрома Байконур намечен на 14.31 мск, стыковка с МКС – на 20.36 мск. В полет должны отправиться российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Корабль с экипажем выведет на орбиту ракета, аналогичная той, что была во время аварийного пуска 11 октября — "Союз-ФГ".

Во время предыдущего пилотируемого запуска произошла авария. Боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.

Эксперимент по исследованию работы нового электроракетного двигателя, работающего на иоде в лаборатории РКК Энергия
© Фото : РКК "Энергия"
РКК "Энергия" протестировала новый космический двигатель на йоде
Аварийная комиссия выяснила впоследствии, что авария произошла из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке пакета ракеты на Байконуре. Дефектный датчик не подал сигнал на открытие сопла увода боковой ступени.

После аварии состоялись уже три старта ракет с аналогичной системой разделения ступеней. Ракета "Союз-2.1б" 3 ноября вывела на орбиту спутник "Глонасс-М", 7 ноября с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета "Союз-СТ" со спутником MetOp-C, а 16 ноября на ракете "Союз-ФГ" к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-10".

Задачи экипажа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным грузовым кораблем. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем установили на стартовый стол
Новый экипаж проведет на станции 194 суток. Чтобы не оставлять МКС необитаемой, старт назначили чуть ранее планировавшегося срока. Изначально старт планировался на 20-е числа декабря, уже после возвращения "Союза МС-09" с экипажем, который сейчас находится на станции.

За время пересменки Кононенко должен будет выйти с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым в открытый космос, чтобы обследовать внешнюю поверхность корабля "Союз МС-09". В нем 30 августа обнаружили отверстие.

Космонавтам предстоит вскрыть часть противометеоритной защиты и экранно-вакуумной теплоизоляции, чтобы посмотреть на отверстие снаружи. Комиссия, расследующая причины появления отверстия, завершит работу только после того, как получит результаты работы в открытом космосе.

Кроме того, в результате аварии получил повреждения прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". Аппарат, который находился в бытовом отсеке корабля и упал с высоты 60 километров, уцелел. Разбились только камеры и обшивка, но работоспособность "Орган.Авт" не потерял. Тем не менее на "Союзе МС-11" было решено отправить его дублер, который использовался для тренировок космонавтов.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена