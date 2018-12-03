Первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" пилотируемый корабль стартует к МКС

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" корабль "Союз МС-11" с экипажем отправится к Международной космической станции (МКС) в понедельник, сообщали ранее в "Роскосмосе".

Старт с космодрома Байконур намечен на 14.31 мск, стыковка с МКС – на 20.36 мск. В полет должны отправиться российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Корабль с экипажем выведет на орбиту ракета, аналогичная той, что была во время аварийного пуска 11 октября — "Союз-ФГ".

Во время предыдущего пилотируемого запуска произошла авария. Боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.

Аварийная комиссия выяснила впоследствии, что авария произошла из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке пакета ракеты на Байконуре. Дефектный датчик не подал сигнал на открытие сопла увода боковой ступени.

После аварии состоялись уже три старта ракет с аналогичной системой разделения ступеней. Ракета "Союз-2.1б" 3 ноября вывела на орбиту спутник "Глонасс-М", 7 ноября с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета "Союз-СТ" со спутником MetOp-C, а 16 ноября на ракете "Союз-ФГ" к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-10".

Задачи экипажа



Новый экипаж проведет на станции 194 суток. Чтобы не оставлять МКС необитаемой, старт назначили чуть ранее планировавшегося срока. Изначально старт планировался на 20-е числа декабря, уже после возвращения "Союза МС-09" с экипажем, который сейчас находится на станции.

За время пересменки Кононенко должен будет выйти с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым в открытый космос, чтобы обследовать внешнюю поверхность корабля "Союз МС-09". В нем 30 августа обнаружили отверстие.

Космонавтам предстоит вскрыть часть противометеоритной защиты и экранно-вакуумной теплоизоляции, чтобы посмотреть на отверстие снаружи. Комиссия, расследующая причины появления отверстия, завершит работу только после того, как получит результаты работы в открытом космосе.

Кроме того, в результате аварии получил повреждения прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". Аппарат, который находился в бытовом отсеке корабля и упал с высоты 60 километров, уцелел. Разбились только камеры и обшивка, но работоспособность "Орган.Авт" не потерял. Тем не менее на "Союзе МС-11" было решено отправить его дублер, который использовался для тренировок космонавтов.