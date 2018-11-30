Математики назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. База данных IMDb помогла математикам "вычислить" три самых влиятельных кинокартины, сильнее всего повлиявших на развитие искусства. Ими стали "Волшебник страны Оз", "Звездные войны" и "Психо", говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Network Science.

Научная кинокритика

"Мы не используем кассовые сборы для оценки качества кино – на них влияет бесчисленное множество факторов. То же самое касается крайне субъективных обзоров критиков. Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах", — рассказывает Ливио Бьольо (Livio Bioglio) из Туринского университета (Италия).

Первые фильмы появились в конце 19 века благодаря трудам братьев Люмьер и других пионеров синематографа. Они достаточно быстро стали одним из повседневных спутников жизни человека и важной частью его культурной жизни. Кинокритики и обыватели уже много лет спорят о том, какие кинокартины были наиболее значимыми для развития кинематографии и всей цивилизации в целом.

Как и в прочих областях искусства, общепринятого ответа на этот вопрос пока нет. К примеру, большинство зарубежных кинокритиков считает фильм "Гражданин Кейн", снятый в 1941 году Орсоном Уэллсом, самой значимой и важной картиной в истории. Их российские коллеги часто номинируют на эту роль "Броненосец Потемкин" Сергея Эйзенштейна или "Солярис" Андрея Тарковского.

Бьольо и его коллеги попытались убрать субъективный фактор из подобных оценок, создав оригинальный алгоритм для оценки влиятельности, популярности и качества кинокартин. По принципам работы он похож на то, как работают рейтинги для оценки влиятельности ученых или как функционируют некоторые эволюционные процессы в природе.

© Фото : Universal Studios Актриса Джанет Ли в фильме "Психо" © Фото : Universal Studios Актриса Джанет Ли в фильме "Психо"

Главным мерилом успеха в данном случае выступают прямые или косвенные отсылки к тому или иному фильму в последующих кинокартинах. Чем чаще последующие режиссеры, герои самих кинокартин или сценаристы упоминали тот или иной фильм, вне зависимости от того были ли эти отсылки положительными или отрицательными, тем более влиятельной будет эта картина.

Подобный подход, как объясняют математики, позволяет объединить все кинокартины мира в своеобразную "сеть" из множества узлов, размер которых будет зависеть от частоты упоминаний. Это позволяет достаточно легко оценить их популярность и важность, а также вычислить подобные рейтинги и для актеров и режиссеров.

Новые лидеры

Используя интернет-базу IMDb, включающую в себя подробную информацию по 47 тысячам кинокартин, 20 тысячам режиссеров и 400 тысячам актеров, ученые составили "самый объективный" список самых влиятельных кинокартин и их авторов.

Лидером проката стала лента "Волшебник страны Оз", снятая Виктором Флемингом в 1939 году. Он был одним из первых полноцветных фильмов в истории кинематографа и до сих пор остается самой коммерчески успешной экранизацией одноименного романа Фрэнка Баума.

© Lucasfilm Ltd. (1983) Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая" © Lucasfilm Ltd. (1983) Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"

Последующие места занимают такие известные картины, как "Звездные Войны" Джорджа Лукаса, "Психо" Альфреда Хичкока, "Кинг-Конг" Мериана Купера, "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика и "Франкенштейн" Джеймса Уэлла.

Лидеры из рейтингов кинокритиков тоже попали в этот рейтинг, но оказались в нем далеко не на первых местах – "Гражданин Кейн" разместился лишь на седьмой строчке, а "Броненосец Потемкин" – замыкает двадцатку.

Используя этот "табель о рангах", ученые составили такие же рейтинги для режиссеров и актеров. В тройку самых влиятельных мастеров попали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. В свою очередь, сильнее всего на развитие кино повлияли образы Сэмьюэла Джексона, Клинта Иствуда и Тома Круза, а также Максвелл Лоис, Кэрри Фишер и Морин О'Салливан.

Как надеются ученые, их алгоритм и результаты его работы привлекут внимание историков кинематографа и критиков, специализирующихся на западном и советском кино. В ближайшее время математики планируют провести аналогичное исследование среди кинокартин, созданных в Азии и других уголках мира, информация о которых в IMDb почти полностью отсутствует.



