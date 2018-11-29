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Ученые выяснили, где находится "колыбель человечества"

(обновлено: 22:01 29.11.2018)
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© Фото : M.SahnouniМохамед Сахнуни проводит раскопки на северо-востоке АлжираМохамед Сахнуни проводит раскопки на северо-востоке Алжира
© Фото : M.Sahnouni
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Невероятная находка в Алжире помогла палеонтологам понять, где находится реальная прародина рода Homo и выяснить, когда наши предки могли покинуть ее пределы. Их выводы были представлены в журнале Science.

Реконструкция внешности Homo naledi (без волосянного покрова)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Похоже, что наши предки не только заселили Восточную Африку после появления рода Homo, но и весь континент, в том числе его северные регионы. Можно сказать, что все споры вокруг положения "колыбели человечества" не имеют смысла – весь континент оказался прародиной нашего вида", — заявил Мохамед Сахнуни (Mohamed Sahnouni) из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания).

Первые шаги человечества

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина современного человека, когда появились первые представители нашего рода и как они выглядели. На эту роль в одинаковой степени претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

И там, и здесь первые представители рода Homo или похожие на них существа появились примерно 2,6-2,4 миллиона лет назад. Где точно находится их родина и когда они начали распространяться по Земле в дальнейшем, пока не совсем понятно, что вызывает ожесточенные споры среди сторонников и той, и другой идеи. 

Модель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
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Сахнуни и его коллеги выяснили, что эти споры абсолютно не имеют значения, проводя раскопки на северо-востоке Алжира, в местечке под названием Айн-Бушерит. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в начале плейстоцена, примерно 2,4-1,9 миллиона лет назад, где ученые достаточно часто находили останки мегафауны того времени.

Более десяти лет назад испанские палеонтологи натолкнулись на любопытный слой песка и камней, содержавший в себе большое число костей древних животных. Изучив эти останки в лаборатории, Сахнуни и его команда заметили на них большое число странных царапин и надрезов, похожих на следы разделки туш. 

Модель древнего Homo Sapiens. Архивное фото
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
Ученые нашли останки древнейшего представителя рода Homo в Эфиопии

Это заставило их вернуться в Айн-Бушерит и провести дополнительные раскопки в поисках возможных "авторов" этих порезов. Останков людей им найти не удалось, но зато палеонтологи нашли сразу два набора типично "олдувайских" рубил, скребков и прочих орудий труда.

Эволюционный "космополит"

В отличие от самого Олдувая, где возраст артефактов можно легко вычислить по местным отложениям вулканического пепла, Сахнуни и его единомышленникам пришлось пойти на множество хитростей для того, чтобы узнать, когда были созданы эти орудия труда.

Для этого ученые проанализировали остаточные следы магнитного поля Земли, "замурованные" в зернах глины и песка, и выяснили, в какую сторону была повернута ее ось в то время. Эту информацию они сопоставили с тем, как менялось ее положение в последние несколько миллионов лет, после чего уточнили полученные даты, проанализировав то, кости каких животных были найдены в тех же слоях.

© Фото : I. CaceresОстанки древнего "быка" со следами рубил первых представителей рода Homo
© Фото : I. Caceres
Останки древнего "быка" со следами рубил первых представителей рода Homo

Как оказалось, оба набора орудий труда были неожиданно древними – их возраст составлял 2,4 и 1,9 миллиона лет. Это, соответственно, говорит о том, что носители олдувайских "технологий" проникли на территорию Северной Африки, удаленной от этого ущелья или даже его северного "конкурента" на тысячи километров, практически сразу после появления рода Homo. 

Схема падения Люси с дерева
© Kappelman et al. / Nature 2016
Палеонтологи выяснили, от чего умерла "Люси", прамать человечества

Что это означает? Как считает Сахнуни, она говорит в пользу набирающей сегодня популярность теории о том, что наши древние предки и сами Homo sapiens появились не в одной конкретной точке Африки, а возникли в рамках "континентальной" эволюции, затрагивавшей многие ее уголки.

В пользу этого, по его словам, говорят и другие недавние находки, такие как LD 350-1, останки одного из древнейших представителей рода Homo из Эфиопии, чей возраст предположительно составляет 2,8 миллиона лет. Подобный сценарий мог бы разрешить все споры и объяснить многие странности из ранней истории нашего рода, заключает ученый.

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