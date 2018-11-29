Мощных вспышек на Солнце в ближайшее время не будет, считают в РАН

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Каких-либо экстремальных событий на Солнце, например, мощных вспышек, в ближайшее время не ожидается, так как активность Солнца находится на минимальном уровне, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

"Сейчас активность Солнца находится вблизи минимума. Возмущенность околоземного космического пространства и состояние ее магнитосферы определяется солнечным циклом, который составляет 11 лет. В ближайшее время на Солнце не ожидается каких-либо экстремальных событий", — сказал он.

По его словам, через год-два должен быть абсолютный минимум солнечной активности. Потом будет его поднятие. Это связано с магнитными полями Солнца – его динамо-механизмом. Солнечное динамо — физический процесс, ответственный за генерацию магнитных полей на Солнце.

"Кроме того, его сегодняшний цикл — 24-й и предыдущий — 23-й характеризуются как низкие. Высота солнечного цикла определяется числом Вольфа – числом пятен в максимуме солнечного цикла. Пятна – это выходы магнитного поля из недр Солнца. При минимуме солнечной активности их мало или нет совсем, при максимуме их много, и это число характеризует высоту солнечного цикла. За 300 лет наблюдений это число менялось от 48 до 190", — добавил Кузнецов.