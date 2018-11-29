Российский аппарат по изучению Солнца планируют запустить в 2026 году

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский космический аппарат "Интергелиозонд" по изучению активности Солнца из космоса планируется запустить в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

Ранее ИЗМИРАН работал над проектом для исследования глобальной активности Солнца и солнечных источников космической погоды "Полярно-эклиптический патруль". До него велись работы по аналогичному проекту под названием "Интергелиос". Федеральная космическая программа решила объединить эти проекты, и теперь вместе с ведущими российскими институтами, занимающимися проблемами физики космоса, институт работает над проектом "Интергелиозонд".

"Согласно Федеральной космической программе, проект "Интергелиозонд" планируется к запуску в 2026 году. Станция будет состоять из орбитально-перелетного модуля, теплозащитного экрана для защиты комплекса научной аппаратуры и служебных систем от нагрева солнечным излучением, двигательной установки, обеспечивающей необходимые коррекции на этапе перелёта к Солнцу. Спутник сначала будет изучать Солнце и околосолнечную среду с расстояний 70-80 радиусов Солнца вблизи плоскости эклиптики, а затем удалится от Солнца и будет наблюдать его из внеэклиптических положений. Будут изучаться солнечные активные явления и связанные с ними эффекты, солнечная корона и солнечный ветер, полярные области Солнца и гелиосфера", — сказал Кузнецов.

Он отметил, что "Интергелиозонд" предполагает создание двух космических аппаратов, которые полетят к Солнцу через Венеру по такой орбите, что за счет соизмеримости периодов их вращения вокруг Солнца и Венеры они будут встречаться, и гравитационное поле Венеры будет использоваться для того, чтобы приблизить космический аппарат к Солнцу.

"Приблизиться к Солнцу и выйти из плоскости эклиптики не просто при запуске аппарата с Земли, потому что планета вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду, и погасить такую скорость можно либо мощной ракетой, которой нет, либо существующими ракетами в течение длительного времени, которое никого не устраивает. Это то же самое, что попытаться подойти к центру карусели – центробежная сила будет отбрасывать вас назад. Многократные гравитационные маневры у Венеры за счет силы притяжения Венеры отчасти решают эту проблему", — сказал Кузнецов.

Исследования Солнца из космоса начинались с запусков аппаратуры на ракетах за пределы атмосферы Земли. За последние годы были реализованы уникальные космические проекты по исследованию атмосферы и недр Солнца. Так, в декабре 1995 года был запущен космический аппарат SOHO (Solar and Heliodpheric Observatory), разработанный NASA и ЕSА. Он постоянно находился в либрационной точке — точке нулевой гравитации между Солнцем и Землей, которая вращается вместе с линией "Солнце-Земля". После этого были запущены такие солнечные космические миссии, как КОРОНАС-Ф, STEREO, Hinode, SDO, КОРОНАС-ФОТОН.

Недавно США запустили космический аппарат Parker Solar Probe (Солнечный зонд Паркера), который также будет совершать гравитационные маневры вокруг Венеры и в итоге приблизится к Солнцу на расстояние в 9,5 солнечных радиусов, это расстояние от Земли до Солнца, одна астрономическая единица, равная примерно 210 радиусов Солнца. Путь космического аппарата к звезде займет семь лет.