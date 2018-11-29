Российский аппарат по изучению Солнца планируют запустить в 2026 году

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский космический аппарат "Интергелиозонд" по изучению активности Солнца из космоса планируется запустить в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.
"Согласно Федеральной космической программе, проект "Интергелиозонд" планируется к запуску в 2026 году. Станция будет состоять из орбитально-перелетного модуля, теплозащитного экрана для защиты комплекса научной аппаратуры и служебных систем от нагрева солнечным излучением, двигательной установки, обеспечивающей необходимые коррекции на этапе перелёта к Солнцу. Спутник сначала будет изучать Солнце и околосолнечную среду с расстояний 70-80 радиусов Солнца вблизи плоскости эклиптики, а затем удалится от Солнца и будет наблюдать его из внеэклиптических положений. Будут изучаться солнечные активные явления и связанные с ними эффекты, солнечная корона и солнечный ветер, полярные области Солнца и гелиосфера", — сказал Кузнецов.
"Приблизиться к Солнцу и выйти из плоскости эклиптики не просто при запуске аппарата с Земли, потому что планета вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду, и погасить такую скорость можно либо мощной ракетой, которой нет, либо существующими ракетами в течение длительного времени, которое никого не устраивает. Это то же самое, что попытаться подойти к центру карусели – центробежная сила будет отбрасывать вас назад. Многократные гравитационные маневры у Венеры за счет силы притяжения Венеры отчасти решают эту проблему", — сказал Кузнецов.
Недавно США запустили космический аппарат Parker Solar Probe (Солнечный зонд Паркера), который также будет совершать гравитационные маневры вокруг Венеры и в итоге приблизится к Солнцу на расстояние в 9,5 солнечных радиусов, это расстояние от Земли до Солнца, одна астрономическая единица, равная примерно 210 радиусов Солнца. Путь космического аппарата к звезде займет семь лет.