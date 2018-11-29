МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые пока не нашли способы полностью исключить влияние космической радиации на космонавтов и спутники, ее можно только уменьшить, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

"Эта проблема (влияние космической радиации) настолько серьезна, что ей занимается комитет по мирному использованию космического пространства ООН. Там в научно-техническом подкомитете имеется программа по долгосрочной устойчивой космической деятельности, в рамках которой изучаются все проблемы, которые мешают развитию космоса, и, в частности, проблема космической погоды, создающая опасности для спутников и космонавтов. Полностью исключить негативное воздействие космической погоды на космическую деятельность мы не можем, так же, как, например, мы не может исключить воздействия на нашу жизнь ураганов", — сказал он.

Как отметил Кузнецов, экспертная группа программы ООН разработала рекомендации по минимизации такого воздействия, согласно которым необходимо контролировать процессы, происходящие на Солнце, оповещать о них пользователей космической техники, разрабатывать технологи по изготовлению радиационно-стойкой электроники. Выключение аппаратуры спутников в опасные периоды может уменьшить риски их выхода из строя, но при этом прекращается и целевая функция спутника, заявил собеседник агентства.

"К примеру, солнечный ультрафиолет выбивает из обшивки спутников электроны, они улетают, заряжая спутник, в результате роста заряда может наступить электрический пробой, выводящий из строя электронику. То же самое может происходить, когда энергичные электроны из космоса вторгаются в работающую электронику", — сказал Кузнецов.