МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые пока не нашли способы полностью исключить влияние космической радиации на космонавтов и спутники, ее можно только уменьшить, сообщил в интервью РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.
Как отметил Кузнецов, экспертная группа программы ООН разработала рекомендации по минимизации такого воздействия, согласно которым необходимо контролировать процессы, происходящие на Солнце, оповещать о них пользователей космической техники, разрабатывать технологи по изготовлению радиационно-стойкой электроники. Выключение аппаратуры спутников в опасные периоды может уменьшить риски их выхода из строя, но при этом прекращается и целевая функция спутника, заявил собеседник агентства.
"К примеру, солнечный ультрафиолет выбивает из обшивки спутников электроны, они улетают, заряжая спутник, в результате роста заряда может наступить электрический пробой, выводящий из строя электронику. То же самое может происходить, когда энергичные электроны из космоса вторгаются в работающую электронику", — сказал Кузнецов.