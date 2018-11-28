"Роскосмос" и РАН в течение трех месяцев подготовят лунную программу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" и РАН в течение 3 месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В течение трёх месяцев "Роскосмос" и РАН сформируют общий план действий, единый замысел, распишем все по этапам, подчиним этой логике все работы по автоматическим космическим аппаратам, робототехнике, и, конечно, СТК (сверхтяжелый комплекс — ред.). Это будет достойно того, чтобы представить президенту и правительству", — заявил Рогозин РИА Новости по итогам совещания в РАН.