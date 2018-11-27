Российские биологи создали дрожжи, светящиеся в темноте

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Исследователи из институтов Российской академии наук раскрыли тайну свечения лесных грибов-"гнилушек" и успешно пересадили все гены, связанные с выработкой этого сияния, в ДНК обычных дрожжей. Результаты их опытов были представлены в журнале PNAS.

"Мы обнаружили в грибах необходимые компоненты для создания своеобразного генетического модуля, обеспечивающего биолюминесценцию. Перенося его из генома в геном, мы можем сделать практически любой организм светящимся, что раньше было недостижимой целью для исследователей", – рассказывает Алексей Котлобай из Института биоорганической химии РАН в Москве.

Существует множество живых существ, которые светятся по ночам или при отсутствии света. К числу таких организмов относятся рыбы-удильщики, приманивающие жертв свечением "крючка" на своей "удочке", а также бактерии, грибы и различные виды светлячков, использующие биолюминесценцию для привлечения партнеров для спаривания.

Источником этого света являются белковые молекулы, использующие кислород и клеточную "энерговалюту", молекулы АТФ, для того, чтобы вырабатывать частицы света в видимой или тепловой части спектра, окисляя особые пигментные молекулы-люциферины. То, как работают белки и их "топливо", сильно интересует ученых, так как такие природные источники свечения можно использовать для "подсветки" клеток во время экспериментов и для многих других целей.

Несмотря на большую распространенность грибов, способных светиться подобным образом, ученые из ИБХ только в прошлом году раскрыли некоторые особенности в работе их люцифераз и люциферинов, экспериментируя с так называемыми "цветами пальмы", бразильскими грибами вида Neonothopanus gardneri.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, в этом году Котлобай и его коллеги завершили изучение и описание генов, отвечающих за производство люциферина и люциферазы, изучая ДНК другого вида светящихся грибов, Neonothopanus nambi.

Как оказалось, для производства всех их компонентов нужно всего четыре самодостаточных гена, пересадка которых в ДНК любого другого многоклеточного организма заставит его клетки светиться. Они доказали это на практике, вырастив культуры светящихся дрожжей, раковых клеток человека и эмбрионов лягушки.

Это стало возможным благодаря тому, что система свечения грибов оказалась на удивление простой. Она близка к обычным путям обмена веществ в клетках светящихся живых существ, связанных с так называемым "циклом кофейной кислоты". Гены, отвечающие за его запуск, легко встроить в ДНК всех других многоклеточных животных и их родичей.

Их открытие, в свою очередь, позволит ученым превратить практически любое домашнее животное или растение в источник света, что раньше часто не удавалось сделать из-за того, что бактериальные гены биолюминесценции не всегда были совместимы с их геномами.

Теперь эта проблема решена, что позволит использовать гены Neonothopanus nambi и порождаемое ими свечение в качестве своеобразных индикаторов различных процессов внутри организма животных или людей, а также просто в декоративных целях.