Ученые осудили заявление китайского исследователя об изменении ДНК эмбриона

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Более 100 ученых подписали письмо, осуждающее "безрассудные эксперименты" над человеческими генами, после заявления ученого Хэ Цзянькуя об участии в первом в истории изменении ДНК эмбриона человека.

Хэ Цзянькуй утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества редактировании ДНК эмбриона. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ученый изменил ДНК эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты, девочки-двойняшки родились в ноябре с измененным ДНК, утверждает ученый. По его словам, целью было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить способность, которая у обычных людей встречается очень редко, а именно возможность организма противостоять ВИЧ и СПИД.

"Что касается любых экспериментов, которые на современном этапе осуществляются без строгой проверки на этичность и безопасность, слепыми попытками осуществить наследственное изменение генов человеческого эмбриона, я, являясь научным сотрудником в сфере биомедицины, решительно выступаю против", — говорится в тексте письма, опубликованного китайским научным порталом "Чжиши фэньцзы" ("Интеллектуал") в микроблоге Weibo.

По словам ученых, использование описанной методики генного модифицирования в отношении людей представляет огромные риски, в ее применении нет ничего инновационного, а прежде никто не брался за это из-за непредсказуемых последствий.

В эксперименте ученого, как ранее сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Ученый добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако эксперимент ученого направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем. Уточнялось, что специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что Южный университет науки и техники, в котором работал Хэ Цзянькуй, опубликовал заявление, сообщив, что он со 2 февраля 2018 года временно покинул должность с сохранением заработной платы до января 2021 года. После появления информации о проведенном опыте учебное заведение немедленно связалось с ученым для прояснения ситуации, после чего созвало ученый совет. Университет заявил, что применение технологий изменения гена на человеческом эмбрионе является грубым нарушением научных этических принципов и научной практики. Учебное заведение сообщило, что созовет экспертный совет и опубликует итоги после проведения тщательного расследования.