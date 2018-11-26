Эксперт рассказал о проблемах на спутниках типа "Ресурс-П"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Технические проблемы на спутниках "Ресурс-П" номер 2 и 3 были выявлены давно, сообщил РИА Новости заместитель директора по науке Института космических исследований (ИКИ) РАН, отвечающий за направление "Исследования Земли из космоса", Евгений Лупян.

Ранее о выходе двух спутников "Ресурс-П" из строя сообщила газета "Коммерсант". По данным Научного центра оперативного мониторинга Земли (оператора аппаратов), они не используются с 2017 года. Роскосмос сообщил, что по результатам проведенного специалистами госкорпорации анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата "Ресурс-П" номер 2, третий аппарат находится на исследовании главного конструктора.

"У двух аппаратов этой серии примерно с начала года были технические проблемы. Устойчиво работает только спутник "Ресурс-П" номер 1. Сейчас просто, насколько я понимаю, Роскосмос принял решение о выводе из эксплуатации спутника "Ресурс-П" номер 2. Работы с "Ресурсом-П" номер 3 еще идут. ИКИ данные этих аппаратов использует очень эпизодически", — рассказал Лупян.

Он добавил, что для научных исследований данные сверхвысокого разрешения, основные данные, поступающие с этих аппаратов, имеющие достаточно низкую периодичность, имеют очень ограниченную область применения.

Он особо подчеркнул, что спутники серии "Ресурс-П" — не единственный тип спутников дистанционного зондирования Земли, входящих в отечественную спутниковую группировку.

"Сейчас на орбите функционируют два метеоспутника "Метеор М" номер 2 и "Электро Л", четыре природоресурсных спутника "Канопус В". Все эти аппараты для научных исследований и для решения многих прикладных задач, связанных с мониторингом окружающей среды, природных и антропогенных процессов, на мой взгляд, гораздо более интересны, чем спутники серии "Ресурс П", — отметил ученый.

"Поэтому, конечно, несколько странно слышать некоторые СМИ, которые утверждают, что у России остался один гражданский спутник", — заявил Лупян.