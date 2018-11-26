"Роскосмос" вывел из орбитальной группировки один из спутников "Ресурс-П"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" вывел космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" номер два из орбитальной группировки, "Ресурс-П" номер три находится на исследовании главного конструктора, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"По результатам проведенного специалистами госкорпорации "Роскосмос" анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата "Ресурс номер 2". Космический аппарат "Ресурс номер 3" находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", — говорится в сообщении.

Ранее о выходе двух спутников "Ресурс-П" из строя сообщила газета "Коммерсант", По данным Научного центра оперативного мониторинга Земли (оператора аппаратов), они не используются с 2017 года.