В "Роскосмосе" объяснили слова Рогозина о высадке американцев на Луну

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В "Роскосмосе" объяснили слова главы горпорации Дмитрия Рогозина о необходимости проверить, были ли американские астронавты на Луне.

Ранее Рогозин пообещал проверить, действительно ли американцы ступали на лунную поверхность. При этом руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что сегодня ни одна страна мира не может в одиночку реализовать лунную программу. В связи с этим, заявил глава госкорпорации, Россия рассчитывает на активное сотрудничество с американскими коллегами в этой сфере.

"Шутка, конечно", — ответил официальный представитель "Роскосмоса" на просьбу РИА Новости прокомментировать слова Рогозина.

При этом нашлись энтузиасты, которые выразили готовность искать следы американцев на поверхности Луны при поддержке "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщили о разработке государственной программы по освоению естественного спутника Земли. В документе пропишут задачи автоматических станций, которые Россия намерена отправить к Луне в 2020-х годах. Кроме того, программа предусматривает создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.

Первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.