Энтузиасты выразили готовность искать следы американцев на Луне

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инициатор проекта создания лунного спутника для поисков следов высадки американцев, собравший на это в 2015 году почти 2 миллиона рублей, обратился к Роскосмосу с просьбой о выделении средств на продолжение работ по созданию космического аппарата.

Об этом инициатор проекта, популяризатор космонавтики Виталий Егоров, известный в сети как блогер "Зелёный кот", написал на своей странице в Facebook

Так он прокомментировал слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что российские космонавты во время полета к Луне могут проверить, были ли там американцы.

"Мы поддерживаем ваше предложение, и поэтому в 2015 году наша группа инженеров-энтузиастов поставила перед собой задачу разработки малого космического аппарата, способного сфотографировать и передать на Землю снимки, на которых можно было бы рассмотреть следы высадки астронавтов NASA и советских "Луноходов", — написал Егоров.

Как сообщалось, осенью 2015 года на проектирование такого микроспутника энтузиастам удалось собрать 1,7 миллиона рублей.

"Сегодня мы достигли определенного прогресса в проектировании лунного микроспутника, мы знаем, как он будет устроен, сколько требуется топлива, какой нужен телескоп, какая масса и габариты. Уже выбрали подходящие двигатели российского производства", — написал инициатор.

По его словам, эта задача хорошо подходит для общественного проекта, инициированного энтузиастами, чтобы на государственном уровне не подвергать факт высадки США на Луну сомнению. "Правда пока у нас нет финансирования для реализации поставленной задачи", — пишет Егоров.

"Мы готовы к сотрудничеству и будем рады любой поддержке со стороны "Роскосмоса" в реализации проекта лунного спутника", — добавил он.

По мнению Егорова, сотрудничество в создании лунного спутника может стать хорошим примером частно-государственного партнерства, к которому можно будет подключать ракетно-космические предприятия, разработчиков космических приборов, вузы.