Энтузиасты выразили готовность искать следы американцев на Луне

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Инициатор проекта создания лунного спутника для поисков следов высадки американцев, собравший на это в 2015 году почти 2 миллиона рублей, обратился к Роскосмосу с просьбой о выделении средств на продолжение работ по созданию космического аппарата.Facebook.
Так он прокомментировал слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что российские космонавты во время полета к Луне могут проверить, были ли там американцы.
"Мы поддерживаем ваше предложение, и поэтому в 2015 году наша группа инженеров-энтузиастов поставила перед собой задачу разработки малого космического аппарата, способного сфотографировать и передать на Землю снимки, на которых можно было бы рассмотреть следы высадки астронавтов NASA и советских "Луноходов", — написал Егоров.
Как сообщалось, осенью 2015 года на проектирование такого микроспутника энтузиастам удалось собрать 1,7 миллиона рублей.
По его словам, эта задача хорошо подходит для общественного проекта, инициированного энтузиастами, чтобы на государственном уровне не подвергать факт высадки США на Луну сомнению. "Правда пока у нас нет финансирования для реализации поставленной задачи", — пишет Егоров.
"Мы готовы к сотрудничеству и будем рады любой поддержке со стороны "Роскосмоса" в реализации проекта лунного спутника", — добавил он.
По мнению Егорова, сотрудничество в создании лунного спутника может стать хорошим примером частно-государственного партнерства, к которому можно будет подключать ракетно-космические предприятия, разработчиков космических приборов, вузы.