В Египте нашли гробницу служителя храма Амона

Египетский министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани во время археологических работ в районе города Луксор на юге Египта

Египетский министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани во время археологических работ в районе города Луксор на юге Египта

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КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Археологи, работающие в районе города Луксор на юге Египта, обнаружили гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292-1186 годы до нашей эры), сообщил египетский министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани.

Как пишет египетское издание "Йоум7" , в гробнице, которая принадлежала, вероятно, служителю храма бога Амона, ученые нашли обнаружен саркофаг с мумией, а также различные предметы, включая погребальные фигурки "ушебти" и погребальную маску. Стены гробницы украшены цветными росписями.

Кроме того, добавил министр, французские археологи нашли рядом еще одну гробницу с двумя саркофагами и мумиями. Это захоронение соответствует уже времени правления XXV династии фараонов.

К XIX династии принадлежал знаменитый фараон Рамзес Второй, прославившийся как великий военачальник и строитель Древнего Египта.