Космонавт рассказал, как доказать высадку американцев на Луну

Луна и самолет на закате. Архивное фото

Луна и самолет на закате. Архивное фото

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Космонавт Сергей Рязанский прокомментировал слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о пребывании американцев на Луне.

Руководитель российской госкорпорации ранее сегодня пообещал проверить, действительно ли американские астронавты ступали на поверхность спутника Земли. Он также отметил, что на данный момент ни одно государство не способно реализовать лунную программу в одиночку, поэтому Россия рассчитывает на сотрудничество с США в этой сфере.

По словам Рязанского, после высадки астронавтов на Луне должны были остаться следы их пребывания.

"Наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего", — заявил Рязанский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Космонавт подчеркнул, что не сомневается в факте высадки американцев на Луну.

При этом Рязанский отметил российскую лунную программу. По его словам, она может стать промежуточным этапом к полету на Марс.

Первыми астронавтами, побывавшими на Луне стали Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году.