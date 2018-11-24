Рогозин рассказал, зачем "Роскосмосу" десять истребителей

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" готов выиграть "маленькую войну", поскольку имеет у себя 10 истребителей, пошутил Дмитрий Рогозин во время посещения в пятницу компании "Российские космические системы".

"Если надо, маленькую войну мы готовы выиграть", — сказал Рогозин, видео его речи выложено на его странице в Twitter.

Так он ответил на вопрос президента Молдавии Игоря Додона, зачем "Роскосмосу" 10 истребителей, когда Рогозин рассказал об авиапарке "Роскосмоса", что в нем имеются в том числе 10 Л-39. Глава "Роскосмоса" пояснил, что они используются для подготовки космонавтов.