Ученые объяснили, почему беременным нельзя пить кофе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кофеин, содержащийся в кофе и чае, приводит к уменьшению размера плода у беременных, выяснили ирландские ученые. Результаты исследования опубликованы в научном издании American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи изучили данные 941 матери и их детей. Основным источником кофеина у 48 процентов беременных женщин был чай, у 38 — кофе. Специалисты выяснили, что за каждые лишние сто миллиграммов кофеина, употребленного ежедневно в течение первого триместра, вес новорожденного становился меньше на 72 грамма. Помимо этого, вещество приводило к уменьшению его роста, длины окружности головы и сокращению гестационного возраста.

Согласно результатам исследования, у испытуемых матерей, у которых уровень потребления кофеина был максимально высоким, новорожденные весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил кофе и чай в минимальных количествах.

Однако, отмечают ученые, негативный эффект от вещества все равно проявлялся, даже если доза кофеина, поступавшего в организм беременной, составляла меньше "безопасных" показателей в двести миллиграммов в день.