Ученые объяснили, почему беременным нельзя пить кофе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кофеин, содержащийся в кофе и чае, приводит к уменьшению размера плода у беременных, выяснили ирландские ученые. Результаты исследования опубликованы в научном издании American Journal of Clinical Nutrition.
Согласно результатам исследования, у испытуемых матерей, у которых уровень потребления кофеина был максимально высоким, новорожденные весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил кофе и чай в минимальных количествах.
Однако, отмечают ученые, негативный эффект от вещества все равно проявлялся, даже если доза кофеина, поступавшего в организм беременной, составляла меньше "безопасных" показателей в двести миллиграммов в день.