Ученые научились по носу человека определять, лжет он или нет

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Гранады выяснили, что температура носа выдает человека, который говорит неправду.
На инфракрасных изображениях стало заметно, что если человек пытался обмануть, температура его носа уменьшалась на 1,2 градуса, а лоб нагревался примерно на полтора градуса.
По словам ученого Эмилио Гомеза Милано, падение температуры провоцирует волнение, которое испытывает человек, вынужденный говорить неправду. Кроме того, при обмане усиливается умственная работа, что ведет к повышению температуры лба.
Милано отметил, что результаты подтвердились в 80 процентах экспериментов, что делает этот метод на десять процентов точнее детектора лжи.