Ученые научились по носу человека определять, лжет он или нет

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Гранады выяснили, что температура носа выдает человека, который говорит неправду.

В ходе эксперимента группе испытуемых предложили обмануть своих близких по телефону. За добровольцами следили с помощью тепловизоров — устройств, позволяющих определить распределение температуры на исследуемой поверхности.

На инфракрасных изображениях стало заметно, что если человек пытался обмануть, температура его носа уменьшалась на 1,2 градуса, а лоб нагревался примерно на полтора градуса.

По словам ученого Эмилио Гомеза Милано, падение температуры провоцирует волнение, которое испытывает человек, вынужденный говорить неправду. Кроме того, при обмане усиливается умственная работа, что ведет к повышению температуры лба.

Милано отметил, что результаты подтвердились в 80 процентах экспериментов, что делает этот метод на десять процентов точнее детектора лжи.