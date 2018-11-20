Астронавт Пармитано может отправиться на МКС раньше планируемых сроков

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полет европейского астронавта Луки Пармитано, запланированный на 24 июля 2019 года, может начаться раньше этого срока после аварии ракеты "Союз-ФГ", заявил РИА Новости глава Европейского космического агентства Ян Вернер.

"На 24 июля 2019 года планируется запуск астронавта Луки Пармитано, но полет может быть перенесен на более ранний срок", — сказал он.

Полет Пармитано планируется на российском космическом корабле "Союз МС-13" вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом.

Ранее сообщалось, что из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября план полетов на 2019 год будет изменен. В частности, планируется, что весной следующего года на орбиту отправится не долетевший до Международной космической станции экипаж в составе Алексея Овчинина и Ника Хейга. Они должны полететь вместо российского космонавта Олега Скрипочки и американского астронавта Кристины Кох.