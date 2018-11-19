Третью тяжелую ракету "Ангара" запустят в 2020 году, заявил Рогозин

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Третий пуск тяжелой ракеты "Ангара" запланирован на 2020 год, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В 2019 году мы летим "Ангарой", в 2020 году летим "Ангарой", — сказал Рогозин в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня".

Глава "Роскосмоса" не уточнил, с какого космодрома будет проведен пуск, но сейчас стартовый стол под ракеты "Ангара" есть только на Плесецке. Инфраструктуру под эти ракеты на космодроме Восточный построят к 2023 году.