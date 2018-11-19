"Роскосмос" не исключил, что запуск модуля "Наука" перенесут на 2020 год

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев не исключил, что запуск Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", могут перенести на 2020 год.

"Поживем-увидим. Не хотелось бы зарекаться. К сожалению, мы точно также готовились к его запуску в 2013 году, а уже сколько лет прошло с тех пор", — рассказал Крикалев в интервью РИА Новости.

Он уточнил при этом, что сейчас работы по модулю ведутся с небольшим отставанием. По его словам, проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, решаемы.

Крикалев напомнил, что после вхождения в состав МКС "Наука" позволит расширить платформу для проведения экспериментов на российском сегменте станции.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

По официальной информации, отправка модуля на космодром Байконур запланирована на январь 2019 года. После подготовки его запустят к МКС в конце 2019 года.

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