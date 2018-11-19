"Роскосмос" не исключил, что запуск модуля "Наука" перенесут на 2020 год

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев не исключил, что запуск Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", могут перенести на 2020 год.
Он уточнил при этом, что сейчас работы по модулю ведутся с небольшим отставанием. По его словам, проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, решаемы.
Крикалев напомнил, что после вхождения в состав МКС "Наука" позволит расширить платформу для проведения экспериментов на российском сегменте станции.
МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.
В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.
По официальной информации, отправка модуля на космодром Байконур запланирована на январь 2019 года. После подготовки его запустят к МКС в конце 2019 года.
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