МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Первые экипажи Международной космической станции изучали ее системы гораздо глубже, чем космонавты, которые летают сейчас, когда многие системы станции уже отработаны, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Первый модуль станции – функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" — вывели на орбиту почти 20 лет назад, 20 ноября 1998 года. Крикалев был в составе первой длительной экспедиции на МКС, которая началась в ноябре 2000 года.

"Главное отличие заключалось в том, что не было понятно, насколько глубоки должны быть знания, которые нам надо получить перед полетом. Поэтому занятия шли с довольно приличным запасом. Многие вещи, которые мы изучали тогда, сейчас уже космонавты не изучают. Считается, что система работает, и космонавту необязательно разбираться во всех тех тонкостях, которые мы изучали на первом этапе", — сказал он.

Еще одно отличие, по его словам, заключалось в том, что во время подготовки первой миссии еще не было тренажеров, поэтому обучение проходило на "живой матчасти", которая сейчас на орбите.

"Тогда она только создавалась. Например, когда мы готовились, модуль Lab стоял в виде загрунтованного металлического каркаса, в который еще не установили ни одну из систем", — добавил участник первой миссии.

Как рассказал Крикалев, специфической задачей первого экипажа, которая вряд ли встретится современным космонавтам, было "оживить станцию, сделать так, чтобы все системы заработали". Например, если бы не удалось запустить систему жизнеобеспечения, пришлось бы в аварийном режиме прерывать полет, прерывать экспедицию и покидать станцию. Именно поэтому экипаж состоял из опытных космонавтов. Сейчас же почти в каждом экипаже на МКС прибывает один или даже два человека без опыта космических полетов.

"А сейчас ребята работают в более спокойном режиме, у них есть резервы, уже все работает. Системы стали более надежными и менее критичными. Поэтому сейчас наша обычная практика — это комбинация из опытных и неопытных членов в одном экипаже", — отметил Крикалев.

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