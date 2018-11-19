Российские ученые доказали существование древнего мифического континента

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН доказали существование Арктиды — континента, который предположительно существовал в далеком прошлом Земли, сообщают "Известия".

Специалисты провели исследование палеомагнитным методом, который позволяет определить положение литосферных блоков и их перемещение в пространстве миллионы лет назад. Анализ образцов горных пород арктических архипелагов, в числе которых Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова, позволил геологам изучить "биографию" Арктиды.

Выяснилось, что континент существовал и "собирался" дважды. Первый раз литосферные блоки объединились миллиарды лет назад. Тогда Арктида входила в состав суперконтинента Родиния. Около 750 миллионов лет назад континент полностью распался.

Второй раз Арктида была сформирована около 250 лет назад и вошла в состав нового суперконтинента — Пангеи. Уже после его распада, во время образования Северного Ледовитого океана, фрагменты второй Арктиды были вновь перераспределены, сформировав арктический континентальный шельф, подчеркивают исследователи.

Ученые также рассмотрели миф о древней северной стране "Гиперборее" и гиперборейском народе, о которых писал древнеримский ученый Плиний Старший. Геофизики уверены, что гипотеза о принадлежности этой мифической страны к Арктиде не выдерживает критики.

"Мы говорим о геологическом теле, которое существовало сотни миллионов лет назад, — понятно, что никакой цивилизации тогда быть не могло", — заметил старший научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Николай Матушкин.