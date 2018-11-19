Экипаж корабля "Союз МС-12" может отправиться на МКС раньше срока

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Корабль "Союз МС-12" с экипажем может отправиться к Международной космической станции раньше, чем планировалось, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"К составу из шести человек экипаж МКС вернется после апрельского запуска. Но незначительные сдвиги возможны. Так же как и ближайший пуск, мы же поставили его пораньше, чтобы у экипажей была полноценная пересменка", — сказал Крикалев.

Он отметил, что пуск, может быть, и не передвинут, если не успеют во время подготовить корабль.

"Есть определенный цикл производства кораблей. Надо будет посмотреть возможности, какими затратами сил и средств это все можно будет реализовать", — добавил Крикалев.

Изначально планировалось, что "Союз МС-12" отправится к МКС в апреле. Помимо российского космонавта и американского астронавта, на нем на станцию должен был прибыть космонавт из ОАЭ. После непродолжительной миссии (порядка десяти суток) он вернулся бы на Землю на корабле "Союз МС-10". В экипаже "десятого" "Союза" были только российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, третье кресло оставалось свободным.

Однако в результате аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября "Союз МС-10" не вышел на орбиту и не попал на станцию. Экипаж вернулся на Землю чуть менее чем через 20 минут после старта.

Чтобы не оставлять МКС без экипажа, возвращение "Союза МС-09", отправленного ранее, отсрочили. В то же время старт следующей экспедиции на "Союзе МС-11" (изначально планировался в 20-х числах декабря) назначили пораньше – на 3 декабря.