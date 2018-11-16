ОАЭ сформируют отряд для ежегодной отправки космонавтов на орбиту

МАНАМА (Бахрейн), 16 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Космическое агентство ОАЭ продолжит отбор кандидатов для создания национального отряда космонавтов, чтобы иметь возможность отправлять их на орбиту ежегодно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.

"ОАЭ имеют долгосрочную программу по освоению космоса. Мы можем подготовить космонавтов, и они каждый год будут отправляться на орбиту. Мы планируем выбрать еще двух космонавтов в дополнение к двум уже отобранным, чтобы у нас был свой отряд космонавтов, как у крупных мировых космических агентств", — рассказал аль-Ахбаби.

По его словам, во время национального отбора в космонавты из 4 тысяч претендентов были отобраны девять человек, которые вошли в так называемый "короткий список". "Именно на ком-то из этих людей мы можем остановить выбор для участия в других полетах в космос", — уточнил аль-Ахбаби.

В настоящее время два эмиратских космонавта проходят подготовку в Звездном городке, чтобы в апреле 2019 года один из них смог впервые отправиться в космос. Однако после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" в октябре сроки полета первого космонавта из ОАЭ оказались под вопросом.

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