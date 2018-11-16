МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первый запуск российского космического корабля "Федерация" на орбиту в беспилотном режиме на новой ракете "Союз-5" могут перенести с запланированного 2022 года на 2024, рассказал гендиректор РКК "Энергия" (предприятие — разработчик пилотируемых кораблей "Союз") Сергей Романов в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас мы готовим свои предложения в Роскосмос по работам, которые необходимо сделать, чтобы осуществить пуск корабля в беспилотном режиме в 2022 году. Потому что пока по состоянию корабля на сегодня реально отправить корабль на космодром в 2024 году. Но надо все же очень сильно постараться, чтобы это получилось в 2022 году", — сказал он.

По словам Романова, этот вопрос рассматривался в числе первоочередных на совещании, которое недавно провел гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Необходимо отстроить все процессы, завершить выпуск конструкторской документации, подготовить производство на заводе.

"У нас по "Федерации" восемь экспериментальных установок: их же надо сделать, провести испытания. При этом производственный цикл никто не отменял. Без экспериментальной отработки ни о каком пилотируемом запуске речи быть не может. Мы не можем рисковать людьми", — добавил Романов.

Планы по "Федерации"

В июле в Роскосмосе говорили РИА Новости, что первый старт ракеты "Союз-5" в 2022 году осуществят не с пилотируемым кораблем "Федерация", как предполагалось ранее, а с космическим аппаратом, возможно, коммерческого назначения. В госкорпорации тогда не пояснили, когда может состояться первый полет "Федерации".

Предполагалось, что первый пуск "Союза-5" и "Федерации" состоится с Байконура в 2022 году с беспилотной версией корабля. Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к МКС. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году. Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал РИА Новости, что первый запуск "Федерации" на орбиту в беспилотном режиме на новой ракете "Союз-5" предлагается перенести с 2022 года на 2023 год.