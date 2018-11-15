Таинственный феномен портит эксперименты. Ученые теряются в догадках

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Эффект плацебо, сильно искажающий результаты испытаний лекарств, обычно связывают с психологией. Когда пациент проходит экспериментальное лечение, он настроен позитивно. Завышенные ожидания заставляют определенные отделы мозга вырабатывать гормоны, наступает временное облегчение. Но не все ученые согласны с таким объяснением и усматривают здесь самостоятельный феномен, тайну которого еще предстоит раскрыть.

Какао помогло

В Санкт-Петербургском военном госпитале в начале XIX века решили выяснить, эффективна ли гомеопатия. Пациентов разделили на три группы. Первым давали гомеопатическое лечение, вторым — настоящие таблетки, третьи просто хорошо питались, отдыхали, принимали ванны и пилюли с лактозой и какао.

Удивительно, но положительная динамика наблюдалась именно в третьей группе. В результате гомеопатию в России запретили на несколько лет. Это был первый в стране опыт, где для изучения эффективности лечения использовали плацебо — таблетку без действующего вещества.

Плацебо (обычно это сахар) широко применяют для контроля научных экспериментов с XX века. В самом простом случае участников опыта разделяют на две группы: одних реально лечат, другие принимают плацебо. Более точный, объективный результат получается, если ни пациенты, ни исследователи не знают, кто что получает. Это называют рандомизированным двойным слепым клиническим испытанием. Сейчас это золотой стандарт при испытании новых препаратов.

Проблема, однако, в том, что пациенты, получающие плацебо, нередко выздоравливают или чувствуют заметное улучшение. С такими ситуациями, получившими название эффекта плацебо, массово сталкивались американские медики в середине прошлого века при клинических испытаниях лекарств.

Ошибка измерения

Во многих случаях эффект плацебо объясняется искажениями, возникающими при статистической обработке результатов: регрессией к среднему, феноменом Уилла Роджерса, парадоксом Симпсона.

Сказываются и ошибки при оценке состояния, если их невозможно объективно измерить. Например, это касается боли. В таких ситуациях обычно применяют опросы, анкетирование пациентов. Человек может приукрасить ощущения или просто неточно выразиться.

На конечный результат влияют условия экспериментов: в них участвуют больные, опыты проходят в лабораториях. В такой неестественной обстановке люди ведут себя иначе.

Нельзя скидывать со счетов и то, что какое-то число участников за время эксперимента выздоравливает естественным образом.

Тем не менее некоторые исследователи допускают, что эффект плацебо реален, даже если итоговый результат очистить от всех статистических ошибок, случайных помех, субъективных факторов. Сейчас это становится предметом самостоятельных исследований.

Как дух влияет на тело

В целом в науке преобладает такая точка зрения, что эффект плацебо — это некий случайный фактор, который нужно учесть при оценке окончательного результата испытаний.

На этот счет есть несколько гипотез. Считается, что природа эффекта плацебо может быть психологической, нейрофизиологической, генетической или зависеть от опыта, когда в игру вступают условные рефлексы. Человек знает, что таблетки помогут, потому что много раз ими лечился. Получая плацебо в виде круглой белой пилюли, он автоматически отчитывается об улучшении самочувствия, даже если в его физиологии ничего не изменилось.

Изучение активности мозга во время клинических испытаний показало, что эффект плацебо проявляется и там. В статье исследователей из США, опубликованной в Nature Communications, приведены результаты наблюдения за 63 пациентами, которые приходили в клинику, чтобы лечиться от хронической боли.

Одним давали обезболивающее, другим — плацебо. Всем делали МРТ и функциональное МРТ. Подопытные должны были фиксировать уровень своих симптомов в мобильном приложении и посредством устного отчета. Выяснилось, что несколько отделов головного мозга склонны реагировать на плацебо. Таким образом, утверждают авторы работы, можно предсказывать, у каких пациентов проявится эффект плацебо.

Ученые полагают, что психический настрой действует на мозг и заставляет его вырабатывать различные нейротрансмиттеры, которые, в свою очередь, дают сигналы органам тела и влияют на физическое состояние. Все это — предположения, точный механизм неизвестен.

© Иллюстрация РИА Новости Эффект плацебо наблюдается далеко не при всех заболеваниях © Иллюстрация РИА Новости Эффект плацебо наблюдается далеко не при всех заболеваниях

"Честное" плацебо

Самый известный исследователь эффекта плацебо — Тед Капчук из Медицинской школы Гарвардского университета (США), получивший степень по китайской медицине в Макао.

Его не устраивает ни одно из господствующих объяснений. По его мнению, эффект плацебо может оказаться чем-то уникальным, для его изучения понадобятся совершенно новые подходы. Впрочем, он не отрицает того, что этот феномен — просто "шум", который пока не удается отсечь в процессе экспериментов.

Капчук с коллегами провел три рандомизированных клинических исследования, чтобы изучить эффект плацебо. В отличие от стандартного протокола он оповещал участников о том, что они принимают "пустышку", разъясняя им суть плацебо, почему не нужно ждать чудес.

В его экспериментах участвовали пациенты, лечившие синдром раздраженного кишечника, хронические боли спины и усталость, вызванную длительной онкотерапией. Везде наблюдался заметный эффект плацебо.

Капчук допускает, что плацебо, при условии информирования о нем пациента, можно использовать в обычной медицинской практике. Однако предупреждает, что сначала этот феномен нужно тщательно исследовать, а его эксперименты должны быть повторены независимыми научными группами.

В 2003 и 2010 годах волонтеры из "Кокрейновского сотрудничества" — организации, занимающейся доказательной медициной — изучили результаты множества клинических испытаний, посвященных лечению боли, зависимости от табакокурения, деменции, депрессии, ожирения, тошноты, проанализировали все данные с помощью метаанализа и не обнаружили значимого эффекта плацебо. Оба обзора опубликованы в Кокрейновской библиотеке.