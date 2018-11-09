В РАН заявили, что потепление в Арктике может смениться похолоданием

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Потепление в российской Арктике может смениться похолоданием, заявил заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук по научной работе Николай Сенников в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"В Баренцовом и Карском морях и в море Лаптевых Северного Ледовитого океана может произойти понижение температуры, а также приостановиться активный процесс таяния многолетних льдов и разрушения мерзлоты. А в это время у берегов Гренландии будет масштабное потепление", – сказал Сенников.

В то же время, по его словам, в настоящее время большинство специалистов, которые изучают арктические территории северного полушария, убеждены в том, что наблюдающиеся сокращение площадей многолетних льдов и масштабная деградация вечной мерзлоты – с отступлением и размывом берегов и с наступлением моря на сушу, должны являться свидетельствами общего потепления в Арктике.

"Сейчас обсуждается вопрос о том, что такое потепление в значительной мере обусловлено долговременно не меняющимся рисунком арктических течений. Главным поставщиком тепла в акваторию морей Северного Ледовитого океана является Гольфстрим. В Восточно-Сибирское море тепло поступает за счет течений из Тихого океана", – добавил учёный.

Он отметил, что есть геологические доказательства того, что Гольфстрим в прошлом, вероятно, менял объемы приносимого в эти акватории тепла.

"В настоящее время меняется направления течения Гольфстрима – от Исландии и Скандинавии к Гренландии. Если так будут развиваться обстоятельства, то потепление климата произойдет в большей степени в Гренландии. Собственно, она называется "Зеленой страной" потому, что в историческом периоде там было значительно теплее, чем сейчас", – пояснил Сенников.

Соответственно, большой объем тепла не будет приноситься Гольфстримом в акватории Северного Ледовитого океана – моря Арктических районов нашей страны будут испытывать дефицит тепла, и климатический вектор потепления может смениться на вектор похолодания, объяснил учёный.