Ученые рассказали, от каких болезней защищает кофе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Во время обжарки в кофе вырабатываются особые вещества фенилинданы, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, выяснила канадская научная группа из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто. Выводы ученых опубликованы на портале ScienceDaily.

Авторы работы изучили три разновидности кофе: светлой обжарки, а также темной обжарки с кофеином и без. Оказалось, что два последних образца препятствовали возрастному снижению когнитивных способностей, характерных для болезней Альцгеймера и Паркинсона. Это означало, что положительный эффект оказывает не кофеин, а другое соединение, вырабатывающееся при обжарке.

Таким веществом оказались антиоксиданты фенилинданы. Они препятствуют образованию так называемых амилоидных бляшек — нейрофибриллярных клубков, усиливающих деменцию.

"Фенилинданы уникальны тем, что они являются единственным соединением, исследованным в работе, которое предотвращает — или, скорее, ингибирует — накопление бета-амилоидов и тау-белков <…>, характерных для болезней Альцгеймера и Паркинсона", — отметил один из авторов работы Дональд Уивер.