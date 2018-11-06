Ученые выяснили, почему овощи и рыба полезны для сердца

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Польские биологи открыли молекулу, которая делает овощи и рыбы особенно полезными для здоровья сердца, и успешно проверили ее действие на крысах, страдавших от высокого давления. Их выводы были представлены в журнале Heart and Circulatory Physiology.

"Мы обнаружили, что употребление больших количеств растительной и рыбной пищи приводит к накоплению в крови особого вещества, триметиламин N-оксида (TMAO). В противоположность этому, употребление больших количеств мяса и яиц, что мы традиционно связываем с плохим здоровьем сердца, ведет к падению в концентрации TMAO", — заявил Марцин Уфнал (Marcin Ufnal) из Варшавского университета (Польша).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Часть этих благотворных и зловредных эффектов связана с тем, как пища влияет на микрофлору кишечника, а другие обусловлены различными молекулами и микроэлементами, напрямую влияющими на работу органов и химический состав крови.

Уфнал и его коллеги раскрыли один из подобных секретов, изучая то, как менялся состав крови и работа сердца и сосудов у крыс, склонных к развитию гипертонии и употреблявших большие количества растительной, рыбной и мясной пищи.

Открыв сильные различия в количестве TMAO в их кровотоке, ученые проверили, что произойдет, если перевести грызунов на обычную сбалансированную диету и поить часть из них раствором с очень большими или относительно малыми дозами этого вещества.

Как оказалось, большие дозы этого вещества не вызывали негативных эффектов, однако их позитивное действие на сердце и сосуды крыс было примерно таким же, как и у животных, получавших небольшие количества TMAO.

Это позитивное действие выражалось в том, что триметиламин N-оксид защищал грызунов от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца, что часто происходит у людей, страдающих от гипертонии.

В результате этого такие крысы примерно в два раза реже страдали от инфарктов и внезапных остановок кровообращения, чем их сородичи, питавшиеся нормальной или "мясной" диетой. Как полагают ученые, благотворное действие TMAO на сердце и сосуды было обусловлено тем, что это вещество соединяется с различными белками, ДНК и РНК, и стабилизирует их, позволяя им лучше переносить повышенное давление в кровеносной системе.

В результате этого нарушения в работе клеток сердца и сосудов пропадают, а также снижается уровень клеточного стресса и воспалений. Это защищает их от возникновения того каскада изменений в работе генов, которые приводят к развитию гипертрофии сердца и росту ломкости стенок сосудов.

В ближайшее время Уфнал и его коллеги проверят эту идею на более крупных животных, в том числе обезьянах. Их успешное завершение откроет дорогу для ведения клинических опытов на добровольцах, заключают ученые.