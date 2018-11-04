Научное судно "Академик Федоров" отправится к берегам Антарктики 7 ноября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправится 7 ноября из порта Санкт-Петербурга в 64-ю российскую антарктическую экспедицию, сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета.

"Это будет 43-й экспедиционный рейс флагмана российского полярного флота… На борту судна в Антарктику отправятся 100 участников 64-й Российской антарктической экспедиции, в том числе 61 человек из зимовочного состава станций Мирный, Восток и Прогресс, а также 39 участников сезонных работ на этих станциях, а также на сезонных полевых базах Молодежная и Оазис Бангера и на борту судна", — говорится в сообщении.

На борт научно-экспедиционного судна загружено более 1,2 тысячи тонн различных грузов, в том числе 852 тонны дизельного топлива, 67 тонн продовольствия, а также запасные части, научные приборы и оборудование, уточнили в институте.

Рейс судна "Академик Федоров" продлится 207 суток и будет состоять из двух антарктических этапов. На первом этапе судно обеспечит открытие сезонных работ на базе Молодежная, на станциях Прогресс и Мирный, доставит персонал и снабжение для станции Восток, а также обеспечит выполнение геолого-геофизических работ в районе Оазиса Бангера, выполнит океанографические работы на акватории моря Моусона и залива Прюдс.

Также судно обеспечит попутную доставку персонала и грузов сезонной базы белорусской антарктической экспедиции Гора Вечерняя и грузов для бельгийской сезонной базы Принцесса Элизабет на побережье моря Рисер-Ларсена. Планируется, что первый этап завершится в середине марта 2019 года в порту Кейптаун.

Второй этап антарктического рейса судна пройдет по маршруту Кейптаун – Молодежная – Новолазаревская – Беллинсгаузен – Монтевидео – Бремерхафен – Санкт-Петербург. На этом этапе судно "Академик Федоров" обеспечит снабжение и смену зимовочного состава станций Новолазаревская и Беллинсгаузен, а также завершение сезонных операций на этих станциях и сезонных базах Молодежная и Гора Вечерняя. На этапе выхода из Антарктики судно проведет морские исследования в проливах Брансфилд и Дрейка.

Возвращение судна "Академик Федоров" в порт Санкт-Петербурга планируется 2 июня 2019 года.