Научное судно "Академик Федоров" отправится к берегам Антарктики 7 ноября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправится 7 ноября из порта Санкт-Петербурга в 64-ю российскую антарктическую экспедицию, сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета.
На борт научно-экспедиционного судна загружено более 1,2 тысячи тонн различных грузов, в том числе 852 тонны дизельного топлива, 67 тонн продовольствия, а также запасные части, научные приборы и оборудование, уточнили в институте.
Также судно обеспечит попутную доставку персонала и грузов сезонной базы белорусской антарктической экспедиции Гора Вечерняя и грузов для бельгийской сезонной базы Принцесса Элизабет на побережье моря Рисер-Ларсена. Планируется, что первый этап завершится в середине марта 2019 года в порту Кейптаун.
Второй этап антарктического рейса судна пройдет по маршруту Кейптаун – Молодежная – Новолазаревская – Беллинсгаузен – Монтевидео – Бремерхафен – Санкт-Петербург. На этом этапе судно "Академик Федоров" обеспечит снабжение и смену зимовочного состава станций Новолазаревская и Беллинсгаузен, а также завершение сезонных операций на этих станциях и сезонных базах Молодежная и Гора Вечерняя. На этапе выхода из Антарктики судно проведет морские исследования в проливах Брансфилд и Дрейка.
Возвращение судна "Академик Федоров" в порт Санкт-Петербурга планируется 2 июня 2019 года.