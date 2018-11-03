Исследование подтвердило опасность смартфонов для психики детей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дети младше 18 лет, проводящие у экранов смартфонов и других гаджетов, а также телевизора час и более в день, могут заработать психические проблемы, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Preventive Medicine Reports.
В результате специалисты заметили, что уже одного часа в день достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка, в частности, к снижению любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также повышению отвлекаемости. Также для таких детей в основном были свойственны проблемы в общении со сверстниками.
При этом ученые подчеркивают, что у подростков закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием была сильнее, чем у детей младшего возраста.