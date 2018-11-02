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Глава РАН назвал три главных условия развития Физико-технического института

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фотоПрезидент Российской академии наук академик Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Увеличение финансирования для обновления приборной базы для исследований, приток качественно подготовленных молодых кадров и решение вопроса эффективного взаимодействия ученых и администрации – это три главных условия, необходимых для развития Физико-технического института имени Иоффе в качестве одного из ведущих научных центров России, заявил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Во-первых, важно понимать, что мы существенным образом должны увеличить поддержку нашей академической науки — речь идет о материальной базе, о вложении средств в новую исследовательскую инфраструктуру. Здесь ситуация не очень хорошая", — сказал Сергеев в кулуарах совместного заседания президиума РАН и ученого совета Физико-технического института имени Иоффе, посвященного 100-летию Физтеха.

Он отметил, что задерживается строительство нового научно-исследовательского центра Физтеха — той структуры, которая необходима для реализации новых проектов в ФТИ. "И мы очень просим министерство науки и высшего образования, другие органы власти ускорить строительство этого центра, потому что это очень важно для решения той задачи, которую Физтех всегда решал — перевода научных достижений в технологии", — добавил Сергеев.

"Второй вопрос, конечно, связан с образованием. Физтех всегда, со времени своего образования, очень тесно сотрудничал с университетами. И здесь мы должны правильно выстраивать систему взаимодействия. Мое глубокое убеждение, что каждый должен заниматься своим делом. Ученые должны делать хорошую науку, а университеты — прежде всего, хорошо учить", — сказал глава РАН.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По словам Сергеева, в ряде случаев, в том числе в Петербурге, происходит "не совсем так". "Университеты участвуют в гонке за публикациями, за инновациями, забывая, что их основное предназначение — готовить кадры вместе с научными институтами", — добавил Сергеев. "Вопрос того, чтобы в Физтех приходили хорошо подготовленные молодые ученые — это очень важный вопрос", — подчеркнул он.

"И наконец, существенный вопрос — это взаимодействие Российской академии наук и министерства науки и высшего образования", — сказал Сергеев. Речь идет о том, что после создания министерства в мае нынешнего года, к которому перешли функции бывшего Федерального агентства научных организаций по управлению институтами, необходимо согласовать регламенты взаимодействия РАН и министерства, в том числе в части назначения директоров институтов. По словам Сергеева, на примере Физтеха видна эта пока сохраняющаяся неопределенность.

"Мы сейчас обсуждаем с руководством нового министерства, каким образом сделать так, чтобы научные руководители институтов играли гораздо большую роль, чем сейчас. И от этого тоже во многом будет зависеть будущее Физико-технического института", — сказал Сергеев.

"Научный руководитель академического института должен в целом играть не меньшую роль, чем директор, а в плане науки он должен играть определяющую роль, иметь право согласования всех решений, которые здесь принимает директор", — добавил глава РАН.

Физико-технический институт ведет свою историю от одноименного отдела Государственного рентгенологического и радиологического института, созданного в сентябре 1918 года по инициативе профессоров Абрама Иоффе и Михаила Неменова. Сразу после создания институт включился в передовые для того времени исследования по физике твердого тела, квантовой физике, физике и технике полупроводников, которые определили мировой технический прогресс во второй половине XX века.

ФТИ по праву считают "колыбелью" российской физики. Здесь начинали свою научную карьеру будущие Нобелевские лауреаты Николай Семенов, Лев Ландау, Петр Капица, Игорь Тамм, Жорес Алферов. При активном участии Физтеха и его ученых в стране были созданы около 20 учреждений науки, образования и предприятий наукоемкой промышленности. Сейчас Физтех работает на многих передовых направлениях исследований.

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