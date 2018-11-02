Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Примерно десять тысяч детей каждый год получают травмы и ожоги и попадают в реанимацию, заваривая различные супы быстрого приготовления. Об этом заявили ученые, выступавшие на конференции Академии педиатрии США.
По статистике ВОЗ, ожоги и различные травмы, связанные с огнем, кипящими жидкостями и другими горячими субстанциями, уносят примерно 180 тысяч жизней каждый год, и еще 11 миллионов человек обращаются за помощью в поликлиники.
Большая часть из них приходится на число женщин и детей, проживающих в развивающихся странах мира, и вынужденных готовить пищу или греть воду на открытом огне. С другой стороны, даже в развитых государствах, таких как США, примерно полмиллиона детей и женщин каждый год попадает в госпитали с подобными проблемами.
Эллен и ее коллеги заинтересовались тем, как появление различных продуктов быстрого приготовления, начиная со знаменитой яичной лапши и заканчивая различными супами, повлияло на частоту развития ожогов у детей.
Для этого ученые проанализировали статистику, которую собирали медицинские службы США с 2006 по 2016 года, подсчитав число детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, попадавших в больницы с подобными диагнозами.
Оказалось, что лапша и супы быстрого приготовления были одними из главных источников тяжелых ожогов среди детсадовцев и школьников младших классов – в среднем, их получает примерно 10 тысяч детей каждый год. Как правило, дети обжигались, роняя на себя емкость с подобным блюдом, обливая кипятком не только руки, но и грудь и другие части тела.
Что интересно, вероятность стать "жертвой лапши" достаточно сильно менялась с возрастом. Чаще всего это происходило примерно в семь лет, а при поступлении в школу шансы на это достаточно сильно падали.
Как надеются ученые, собранные ими данные помогут производителям подобных блюд поменять структуру их упаковки таким образом, что тарелки и стаканчики с горячей лапшой или супом будет намного сложнее опрокинуть или уронить на себя.