Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Примерно десять тысяч детей каждый год получают травмы и ожоги и попадают в реанимацию, заваривая различные супы быстрого приготовления. Об этом заявили ученые, выступавшие на конференции Академии педиатрии США.

"Всем нам кажется, что не существует более простой еды для приготовления, чем лапша или супы, уже упакованные в пластиковую посуду. С другой стороны, как только мы нагреваем их, они превращаются в источник опасности. Родителям и няням следует пристально следить за детьми, которые пытаются самостоятельно приготовить их", — заявила Кортни Эллен (Courtney Allen) из университета Эмори в Атланте (США).

По статистике ВОЗ, ожоги и различные травмы, связанные с огнем, кипящими жидкостями и другими горячими субстанциями, уносят примерно 180 тысяч жизней каждый год, и еще 11 миллионов человек обращаются за помощью в поликлиники.

Большая часть из них приходится на число женщин и детей, проживающих в развивающихся странах мира, и вынужденных готовить пищу или греть воду на открытом огне. С другой стороны, даже в развитых государствах, таких как США, примерно полмиллиона детей и женщин каждый год попадает в госпитали с подобными проблемами.

Эллен и ее коллеги заинтересовались тем, как появление различных продуктов быстрого приготовления, начиная со знаменитой яичной лапши и заканчивая различными супами, повлияло на частоту развития ожогов у детей.

Для этого ученые проанализировали статистику, которую собирали медицинские службы США с 2006 по 2016 года, подсчитав число детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, попадавших в больницы с подобными диагнозами.

Оказалось, что лапша и супы быстрого приготовления были одними из главных источников тяжелых ожогов среди детсадовцев и школьников младших классов – в среднем, их получает примерно 10 тысяч детей каждый год. Как правило, дети обжигались, роняя на себя емкость с подобным блюдом, обливая кипятком не только руки, но и грудь и другие части тела.

Что интересно, вероятность стать "жертвой лапши" достаточно сильно менялась с возрастом. Чаще всего это происходило примерно в семь лет, а при поступлении в школу шансы на это достаточно сильно падали.

Как надеются ученые, собранные ими данные помогут производителям подобных блюд поменять структуру их упаковки таким образом, что тарелки и стаканчики с горячей лапшой или супом будет намного сложнее опрокинуть или уронить на себя.



