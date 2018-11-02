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Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша быстрого приготовления

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© РИА Новости / Антон ДенисовБыстрое питаниеБыстрое питание
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Примерно десять тысяч детей  каждый год получают травмы и ожоги и попадают в реанимацию, заваривая различные супы быстрого приготовления. Об этом заявили ученые, выступавшие на конференции Академии педиатрии США.

Загар. Архив
© РИА Новости / Б. Елин
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"Всем нам кажется, что не существует более простой еды для приготовления, чем лапша или супы, уже упакованные в пластиковую посуду. С другой стороны, как только мы нагреваем их, они превращаются в источник опасности. Родителям и няням следует пристально следить за детьми, которые пытаются самостоятельно приготовить их", — заявила Кортни Эллен (Courtney Allen) из университета Эмори в Атланте (США).

По статистике ВОЗ, ожоги  и различные травмы, связанные с огнем, кипящими жидкостями и другими горячими субстанциями, уносят примерно 180 тысяч жизней каждый год, и еще 11 миллионов человек обращаются за помощью в поликлиники.

Большая часть из них приходится на число женщин и детей, проживающих в развивающихся странах мира, и вынужденных готовить пищу или греть воду на открытом огне. С другой стороны, даже в развитых государствах, таких как США, примерно полмиллиона детей и женщин каждый год попадает в госпитали с подобными проблемами. 

Пластическая хирургия
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Эллен и ее коллеги заинтересовались тем, как появление различных продуктов быстрого приготовления, начиная со знаменитой яичной лапши и заканчивая различными супами, повлияло на частоту развития ожогов у детей.

Для этого ученые проанализировали статистику, которую собирали медицинские службы США с 2006 по 2016 года, подсчитав число детей в возрасте от четырех до двенадцати лет, попадавших в больницы с подобными диагнозами.

Оказалось, что лапша и супы быстрого приготовления были одними из главных источников тяжелых ожогов среди детсадовцев и школьников младших классов – в среднем, их получает примерно 10 тысяч детей каждый год. Как правило, дети обжигались, роняя на себя емкость с подобным блюдом, обливая кипятком не только руки, но и грудь и другие части тела. 

Рентгеновский снимок
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Что интересно, вероятность стать "жертвой лапши" достаточно сильно менялась с возрастом. Чаще всего это происходило примерно в семь лет, а при поступлении в школу шансы на это достаточно сильно падали.

Как надеются ученые, собранные ими данные помогут производителям подобных блюд поменять структуру их упаковки таким образом, что тарелки и стаканчики с горячей лапшой или супом будет намного сложнее опрокинуть или уронить на себя.


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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
chinovnikotboga
Ожоги? Серьёзно? По моему это к самой лапше имеет весьма косвенное отношение, облиться кипятком можно и заваривая чай.
15:08
02.11.2018
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Terekhov_73
в 8 лет я делал яичницу себе и своем младшему брату - на газовой плите...
А вообще, вред заварной еды не в ожогах, а в последствии для здоровья - это как-то обойдено статьей и темой исследования...
Подобный фастфуд, люди есть не должны - это вообще отдает дном полным
15:13
02.11.2018
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