Ученые из России открыли новые противораковые свойства гормона сна

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Добавление гормона сна мелатонина в противораковые препараты на базе аналогов витамина А усилит их действие и поможет снизить токсичность. К такому выводу пришли российские ученые, опубликовавшие статью в International Journal of Molecular Sciences.

"Мы изучали то, как комбинация мелатонина и сниженных концентраций ретиноевой кислоты влияет на развитие опухолевых клеток острого лейкоза человека. Их сочетание привело к уменьшению числа опухолевых клеток на 70%, а делящихся клеток — на 64%", — рассказывает Ольга Крестинина из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба научного центра.

Мелатонин отвечает за наступление сна и пробуждение, регулируя таким образом распорядок дня. Помимо этого, гормон является сильным антиоксидантом, способным нейтрализовать агрессивные молекулы внутри клеток.

Главный источник и потребитель мелатонина — мозг, однако последние опыты показывают, что гормон вырабатывается и в других частях тела. Недавно Крестинина и ее коллеги обнаружили, что он замедляет старение клеток и обладает противораковыми свойствами.

Российские биологи задумались, можно ли использовать гормон сна как усилитель действия противораковых препаратов, имеющих серьезные побочные эффекты.

К примеру, подобными свойствами обладает так называемая ретиноевая кислота — один из аналогов витамина А, который сегодня широко применяют для лечения рака крови. Прием этого препарата в количестве, необходимом для уничтожения опухоли, приводит к развитию лихорадки, отекам и сильной одышке, а также вызывает другие опасные для жизни побочные эффекты.

Крестинина и ее коллеги уменьшили дозу ретиноевой кислоты и добавили в нее большие количества мелатонина. Комбинацию этих веществ ученые ввели в культуру раковых клеток, полученных из злокачественной опухоли пациентки, умершей от острого промиелоцитарного лейкоза.

Опыты показали, что сочетание этих препаратов эффективно уничтожило раковые клетки даже после того, как концентрацию ретиноевой кислоты уменьшили в 100 тысяч раз по сравнению с тем, в каком количестве сегодня витамин А применяют при борьбе с раком.

Как выяснили ученые, к этому привело то, что сочетание мелатонина и ретиноевой кислоты особенно эффективно подавляло синтез белка Bcl-2. Он защищает раковые клетки от "самоуничтожения" при сбоях в ДНК, а его блокировка приводит к их массовой гибели.

Аналогичным образом, как отмечают Крестинина и ее коллеги, можно усилить действие и других противораковых препаратов, направленных на борьбу с иными типами опухолей. Учитывая то, что мелатонин присутствует в организме человека и его действие на тело хорошо изучено, можно ожидать, что такие комбинированные препараты достаточно быстро начнут проходить клинические испытания.