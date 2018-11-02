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Глава РАН рассказал о роли ФТИ в развитии российской науки

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фотоПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Физико-технический институт имени Иоффе (ФТИ) стал настоящим "стволом" российской науки, от которого "отпочковались" многие крупные исследовательские организации, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Лазер
CC0 / WikiImages /
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Заявление сделано в пятницу в Санкт-Петербурге на совместном заседании президиума РАН и ученого совета Физико-технического института, посвященном 100-летию ФТИ.

"Физтех — это сейчас, как принято говорить, "стволовой" институт для российской науки", — сказал Сергеев. Продолжая это образное сравнение, Сергеев добавил, что ФТИ активно "отпочковывал" от себя различные научные направления и организации.

Сергеев напомнил, что, таким образом, в частности, в годы Великой Отечественной войны на базе части института, эвакуированной в Казань, был создан Казанский физтех.

Квантовая природа топологических изоляторов
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
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По словам Сергеева, ФТИ стал базой и для Российской академии наук — в президиуме РАН работали и работают многие представители института.

Президент Академии наук отметил тесную связь разработок института с их внедрением в практику. Глава РАН также подчеркнул и большую роль Физтеха в развитии естественно-научного образования.

Физико-технический институт ведет свою историю от одноименного отдела Государственного рентгенологического и радиологического института, созданного в сентябре 1918 года по инициативе профессоров Абрама Иоффе и Михаила Неменова.

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© Университет ИТМО / Nature Publishing Group
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Сразу после создания институт включился в передовые для того времени исследования по физике твердого тела, квантовой физике, физике и технике полупроводников, которые определили мировой технический прогресс во второй половине XX века.

ФТИ по праву считают "колыбелью" российской физики. Здесь начинали свою научную карьеру будущие Нобелевские лауреаты Николай Семенов, Лев Ландау, Петр Капица, Игорь Тамм, Жорес Алферов. При активном участии Физтеха и его ученых в стране были созданы около 20 учреждений науки, образования и предприятий наукоемкой промышленности. Сейчас Физтех работает на многих передовых направлениях исследований.

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