С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Основные торжества, посвященные 100-летию Физико-технического института имени Иоффе (ФТИ), в котором были созданы основы отечественной физической науки и который сейчас работает на многих передовых направлениях исследований, состоятся в пятницу в Санкт-Петербурге.

Юбилейные мероприятия начнутся с выездного заседания президиума Российской академии наук с повесткой "100 лет развития ФТИ имени Иоффе: от опыта прошлого — к проектам будущего".

Ожидается, что прославленный Физтех поздравят врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, член президиума РАН, лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов (бывший директором ФТИ в 1988–2003 годах), другие высокие гости.

"Колыбель" российской физики



Физико-технический институт ведет свою историю от одноименного отдела Государственного рентгенологического и радиологического института, созданного в сентябре 1918 года по инициативе профессоров Абрама Иоффе и Михаила Неменова.

Сразу после создания институт включился в передовые для того времени исследования по физике твердого тела, квантовой физике, физике и технике полупроводников, которые определили мировой технический прогресс во второй половине XX века.

ФТИ по праву считают "колыбелью" российской физики. Здесь начинали свою научную карьеру будущие Нобелевские лауреаты Николай Семенов, Лев Ландау, Петр Капица, Игорь Тамм, Жорес Алферов. При активном участии Физтеха и его ученых в стране были созданы около 20 учреждений науки, образования и предприятий наукоемкой промышленности.

Нацеленность на реализацию масштабных проектов в интересах развития экономического потенциала и обороноспособности страны — отличительная черта исследований, которые проводятся в ФТИ, будь то теоретические или прикладные исследования.

Ученые ФТИ внесли выдающийся вклад в победу в Великой Отечественной войне. Результаты работ сотрудников института были особенно важны во время блокады Ленинграда. Тогда в ФТИ были решены важнейшие научно-технические задачи создания импульсной радиолокации, размагничивания военных кораблей, обеспечения безопасности "Дороги жизни", связавшей блокадный Ленинград с Большой землей по льду Ладожского озера, создания брони для танков и самолетов.

Самый значительный вклад ученых Физико-технического института в обороноспособность страны связан с советским атомным проектом. Выходцы из Физтеха сформировали его кадровую основу: Игорь Курчатов стал научным руководителем работ по созданию советского атомного оружия, а Юлий Харитон – главным конструктором атомной бомбы. Выдающуюся роль в разработке ядерных и термоядерных зарядов, а также создании основ атомной промышленности сыграли работы Анатолия Александрова, Льва Ландау, Исаака Кикоина, Бориса Константинова.

В институте была разработана технология разделения изотопов для производства термоядерного оружия, решены задачи аэродинамики и тепловой защиты головных частей баллистических ракет для отечественной космонавтики, благодаря которым наша страна смогла первой выйти в космос. Технологическую независимость Советскому Союзу помогли создать технологии силовой электроники и полупроводниковой оптоэлектроники, которые также создавались в ФТИ.

Многопрофильный центр



Сегодня Физико-технический институт имени Иоффе — многопрофильный научно-технологический центр, ориентированный на исследование крупных фундаментальных и прикладных проблем в области физики, один из крупнейших научно-исследовательских институтов России и ведущих мировых исследовательских центров. Физтех занимает первые строчки в списке российских институтов по суммарному индексу цитирования научных публикаций.

ФТИ — лидер в области развития нанотехнологий для решения приоритетных задач энергетики и энергосбережения: разработки эффективных фотоэлектрических и термоэлектрических преобразователей, мощных быстродействующих полупроводниковых коммутаторов, накопителей энергии на основе литий-ионных аккумуляторов; разработок в области термоядерной энергетики: сферических токамаков и систем диагностики сооружаемого международного термоядерного реактора ИТЭР.

В настоящее время в рамках поручений президента РФ и постановлений правительства ФТИ реализует проект центра научных исследований и опытно-конструкторских работ, результатом которого станет создание инфраструктурной базы для инновационных разработок Физтеха в области фотоники, электроники и солнечной энергетики, а также накопителей энергии.

Физтех активно участвует международном сотрудничестве, в том числе в рамках программы "мегагрантов", совместных исследовательских центров с университетами Европы, соглашений об академических обменах с университетами Японии, Китая и других программ.

Институт — активный участник проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, сооружаемого во Франции. В марте нынешнего года между Физтехом и международной организацией ИТЭР было заключено рамочное соглашение о сотрудничестве. Институт также участвует в многочисленных международных проектах по исследованию космических гамма-всплесков и антивещества во Вселенной (KONUS-Wind, INTEGRAL, ALEGRO и других).