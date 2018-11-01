Провести пересборку "Союза" технически несложно, считают в Астане

АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Провести пересборку ракеты "Союз" для предстоящего запуска с Байконура технически несложно, заявил РИА Новости замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Роскосмос установил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Нургужин отметил, что "на Байконуре работа, подготовка ракет-носителей и кораблей не приостанавливалась". По его словам, "на участках сборки ракет-носителей будут очень жесткие требования к контролю за сборочными работами".

"Просто боковые ступени будут отстегнуты, еще раз обследованы и обратно собраны. Они достаточно технологически легко собираются. Если повторная сборка покажет положительный результат, то проблем не должно быть", — сказал он, комментируя информацию о том, что две ракеты, аналогичные аварийному "Союзу", которые были уже собраны в "пакеты" и находятся на космодроме Куру и на Байконуре, разберут и перепроверят.