АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Казахстан и Россия проведут совместное заседание государственных комиссий для подведения окончательных итогов расследования причин и последствий аварии ракеты "Союз-ФГ", сообщил РИА Новости замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Роскосмос установил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

"Я думаю, что специальная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести итоги, а две государственные комиссии проведут совместное заседание и там (члены двух национальных комиссий — ред.) подведут итоги. Еще это предстоит, чтобы причина уже была правильно зафиксирована двусторонней комиссией и потом окончательно будет поставлена точка", — сказал Нургужин.

Он отметил, что "основные работы по обследованию мест аварии завершены".

"Негативных последствий на данном этапе не обнаружено, радиационный фон в норме. Тот керосин… он до земли практически не дошёл… обследование по керосину тоже в пределах нормы. Были незначительные отклонения, которые экологами утилизированы. Я думаю, что в ближайшие две-три недели им предстоит ещё завершить, подвести итоги", — сказал вице-министр.

По его словам, на данном этапе "явных причин вроде бы нет" для выдвижения российской стороне каких-либо претензий.