Казахстан не будет требовать компенсаций от России после аварии "Союза"

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

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АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Казахстан не будет требовать компенсаций от РФ после аварии "Союза", сообщил в среду министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Мы не будем предъявлять никакого ущерба… Это сугубо технический вопрос "Роскосмоса". Они сообщат официально (о причинах инцидента — ред.). Предварительно — это нештатная ситуация с отсоединением боковой ступени ракеты", — сказал Атамкулов журналистам.