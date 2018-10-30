КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 30 окт – РИА Новости. Расчеты космодрома "Байконур" отсоединят боковые блоки ракеты "Союз-ФГ", предназначенной для запуска грузовика "Прогресс МС-10" в середине ноября, проверят их и присоединят обратно — во избежание аварии, аналогичной той, что произошла 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ракета, которую собираются проверить на "Байконуре", стартует с космодрома 16 ноября в 21.14 мск.

"Планируется, что сотрудники ракетно-космического центра "Прогресс" проведут последовательную отстыковку всех четырёх боковых блоков ракеты-носителя от центрального блока. После этого специалисты осмотрят места стыковки на блоках ракеты-носителя. Затем запланировано проведение обратной сборки ракеты, в ходе которой боковые блоки будут пристыкованы к центральному", — сказал собеседник агентства.

При этом он напомнил, что в аварийном запуске 11 октября тоже использовалась ракета "Союз-ФГ". Кроме того, ракета, которую решили перепроверить, была собрана примерно в то же время, что и аварийная.

Роскосмос не комментирует эту информацию.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не вывела корабль "Союз МС-10" на орбиту, но членам экипажа россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось в целости и сохранности вернуться на Землю в спускаемом аппарате корабля.

Как впоследствии рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в ходе аварии один из боковых блоков первой ступени "Союза-ФГ" не отделился, как положено, и столкнулся со второй ступенью.

Как сообщали российские СМИ, ракета, возможно, была повреждена во время окончательной сборки на космодроме. В "Роскосмосе" сначала назвали эту версию слухами и домыслами, но позднее решили ввести дополнительный видеоконтроль за сборкой узлов ракет. "Роскосмос" сообщал, что окончательный отчет и перечень рекомендаций ракетно-космическим предприятиям будут утверждены 30 октября и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов — главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Рассказать об итогах работы комиссии планируется на пресс-конференции в центре управления полетами в подмосковном Королеве 1 ноября.