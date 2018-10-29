Генетики раскрыли родину и время появления шоколада

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Родиной первого шоколада на Земле оказался Эквадор. Его жители впервые начали собирать плоды какао-дерева и употреблять их в пищу примерно 5,3 тысячи лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Мы выяснили, что жители верхней части Амазонии начали собирать плоды дерева, близкого родича какао из Мексики, примерно на 1500 лет раньше, чем предки ацтеков и ольмеков. По всей видимости, традиции употребления какао распространялись с юга на север, двигаясь от Эквадора в сторону Мексики", — рассказывает Майкл Блейк (Michael Blake) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

История открытия и распространения шоколада, как и помидор, картошки и всех остальных "даров Нового Света", давно остается предметом споров среди генетиков, историков и археологов. Нет согласия как по поводу расположения родины первых "культурных" сортов шоколадных деревьев, так и того, когда именно древние индейцы начали употреблять его плоды в пищу.

К примеру, многие историки сегодня считают, что первые "версии" какао изобрели индейцы-майя, что произошло примерно 3400 лет назад. С другой стороны, археологи нашли потенциальные следы того, что чуть раньше шоколад могли первыми оценить легендарные ольмеки, а генетический анализ указывает на то, что дикие родичи шоколадных деревьев растут не в Центральной Америке, а в северной Амазонии.

Блейк и его коллеги разрешили эти споры, всесторонне изучив глиняные сосуды и керамические черепки, найденные на стоянке древних индейцев из культуры майо-чинчипе, живших на юге Эквадора примерно 5,4 тысячи лет назад.

В прошлом подобные находки рассматривались исключительно с археологической и культурологической точки зрения. Недавно ситуация изменилась из-за одного простого наблюдения – стенки глиняной посуды содержат в себе множество пор, куда часто попадают молекулы жиров, белков и прочих веществ, содержащихся в пище. Соответственно, изучение их состава и количества может подсказать, какие продукты хранились в сосуде.

© Zarillo et al./Nature Ecology & Evolution 2018 Керамика древних индейцев со следами Какао © Zarillo et al./Nature Ecology & Evolution 2018 Керамика древних индейцев со следами Какао

В части из этих сосудов, как отмечает Блейк, его команде удалось найти следы теобромина – одного из главных бодрящих компонентов чая и какао, который придает ему характерный горький вкус. Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что в этих сосудах могли храниться или какао-бобы, или какие-то напитки на их основе.

Они проверили эту теорию, отделив небольшие фрагменты глины от стенок сосудов в надежде найти там другие следы шоколада, в том числе зерна крахмала, характерные только для какао, или же даже обрывки ДНК этого дерева.

Оказалось, что во многих черепках присутствовало и то, и другое. Возраст самых древних из них составлял примерно 5300 лет, что подтверждает "генетические" теории происхождения шоколада, говорящие о его южноамериканских корнях.

В последующие столетия и тысячелетия этот секрет, как предполагают ученые, двигался вместе с торговцами на север, охватывая все новые племена и группы индейцев. Примерно через 1,5 тысячи лет подобные традиции проникли на полуостров Юкатан и в южную Мексику, где уже с ними гораздо позже познакомятся Кортес и его конкистадоры, сделавшие шоколад общим достоянием человечества.