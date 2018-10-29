Ученые: белок-"сообщник" рака оказался мощным средством для похудания

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Один из белков, предположительно способствующих росту раковых клеток, оказался очень эффективным средством для сброса лишнего веса, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Всего шести доз белка BP3, который мы вводили в организм мышей на протяжении 18 дней, хватило для того, чтобы уменьшить массу жира в их организме более чем на треть. Это вещество, которым раньше интересовались в контексте борьбы с раком, оказалось мощным регулятором метаболизма", — заявил Антон Уэллстин (Anton Wellstein) из университета Джорджтауна (США).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, причем примерно 15% приходится на тяжелые формы ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

По этой причине ученые последние 10-15 лет активно изучают то, как развивается ожирение и какие цепочки нервных клеток или молекулы гормонов можно использовать для того, чтобы заставить организм сжигать лишнюю энергию или лишить человека тяги к перееданию. Часть из таких цепочек и молекул была найдена в мозге, а другие – в периферийных органах, таких как печень.

Уэллстин и его коллеги совершенно случайно открыли еще одно звено этих цепочек, пытаясь понять, какую роль в развитии рака играет ген и белок BP3. Они управляют тем, как хорошо работают некоторые белки из семейства FGF, дирижирующие ростом и размножением стволовых клеток соединительной ткани.

Нарушения в работе BP3, как предположили ученые, могут заставить эти клетки неконтролируемо делиться, что будет приводить к развитию рака. Руководствуясь этой идеей, авторы статьи начали вводить в тело мышей большие дозы этого белка, наблюдая за изменениями в частоте развития опухолей и в общем состоянии их здоровья.

К большому удивлению ученых, инъекции этого белка привели к совсем другим последствиям – мыши, принимавшие его, начали быстро терять вес и избавляться от всех запасов жира. Открыв этот необычный эффект, биологи проверили, что произойдет, если ввести его в тело мышей, питавшихся очень жирной диетой и страдавших от экстремальных форм ожирения.

Как показали эти опыты, мыши достаточно быстро избавились от лишнего веса и проблем, связанных с ожирением, не уменьшая при этом объемов потребляемой пищи. Это произошло, по словам биологов, из-за того, что их организм начал не запасать, а сжигать практически все поступающие в него калории в мускулах и в печени.

Данный эффект, в свою очередь, был связан с повышением активности трех генов – FGF19, FGF21 и FGF23. Первый, как обнаружили ученые, отвечает за круговорот углеводов в организме, второй – за сжигание жиров, а третий – за фосфорный обмен.

По словам Уэллстина, наличие BP3 в клетках человека и относительная безопасность этого белка для наших клеток говорит о том, что клинические испытания лекарств от ожирения на базе этого белка на добровольцах могут начаться в самое ближайшее время.