МГУ будет готовить специалистов по космической радиации

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Факультет космических исследований МГУ может в скором времени открыть программу подготовки специалистов по планированию космических полетов с учетом радиации и прочих условий космического пространства, сообщил в интервью РИА Новости и.о. декана факультета Василий Сазонов.

"С самого начала работы факультета мы хотели ввести направление "Физические условия космического пространства и планирование космических миссий"… Это очень важное направление, поскольку космос — очень агрессивная среда для всего живого и для техники, поэтому нужно знать, как с ним работать, планировать миссии", — рассказал он.

Еще одним важным направлением подготовки, которое можно было открыть на факультете, Сазонов назвал "Исследования космической погоды и ионосферы". Более определенно дела обстоят с "Микроэлектроникой" — подготовку специалистов по этому направлению факультет может начать в 2020-2021 годах.

Факультет космических исследований МГУ начал подготовку студентов осенью 2017 года. Сейчас на нем учат по программам "Методы и технологии дистанционного зондирования Земли", "Технологии смешанной реальности для космических систем", "Управление в космической отрасли", "Исследования Луны и планет", "Космос и механика", "Управление проектами в космической отрасли" и "Космические медико-биологические исследования". Всего на двух курсах магистратуры учатся 88 человек.